Recém-nascido deslocado de Gaza morre congelado enquanto chuva inunda tendas

Yahya Al-Batran acordou nas primeiras horas da manhã de domingo e encontrou a sua esposa, Noura, a tentar acordar os seus filhos gémeos recém-nascidos, Jumaa e Ali, enquanto estavam deitados juntos na tenda improvisada que a família ocupava num acampamento no centro. da Faixa de Gaza.

O intenso frio invernal e as fortes chuvas que caíram sobre o enclave costeiro nos dias anteriores haviam tornado a vida deles uma miséria, mas o que ouviu foi mais sério.

“Ela disse que estava tentando acordar Jumaa, mas ele não acordava, e eu perguntei a ela sobre Ali e ela disse que ele também não voltaria”, disse ele à Reuters no domingo. “Eu peguei Jumaa, ele era branco e frio como neve, como gelo, congelado.”

Jumaa, de um mês, morreu de hipotermia, um dos seis palestinos que morreram de exposição e frio nos últimos dias em Gaza, segundo médicos. Ali estava em estado crítico na segunda-feira na terapia intensiva.

No segundo Inverno da guerra em Gaza, o clima acrescentou um elemento adicional de sofrimento a centenas de milhares de pessoas que já foram deslocadas, muitas vezes múltiplas vezes, à medida que os esforços para chegar a acordo sobre um cessar-fogo não levam a nada.

A morte de Jumaa al-Batran mostra a gravidade da situação que as famílias vulneráveis ​​enfrentam.

Agências de ajuda internacional afirmam que as forças israelitas têm dificultado a entrega de ajuda, agravando ainda mais a crise humanitária.

A família de Yahya al-Batran, da cidade de Beit Lahiya, no norte, fugiu de sua casa no início da guerra para al-Maghazi, uma área ao ar livre de dunas e arbustos no centro de Gaza que as autoridades israelenses decretaram como zona humanitária.

Mais tarde, à medida que al-Maghazi se tornava cada vez mais inseguro, mudaram-se para outro campo na cidade vizinha de Deir al-Balah.

“Como adulto posso aceitar e suportar isso, mas o que o jovem fez para merecer isso?” A mãe de Jumaa, Noura al-Batran, disse enquanto abraçava o cobertor colorido do filho contra o peito. “Eu não aguentava, não aguentava o frio, a fome e essa desesperança.”

CARPAS FALTANDO

Na zona, dezenas de tendas, muitas já destruídas após meses de utilização, foram destruídas ou inundadas por fortes ventos e chuva, deixando as famílias a lutar para reparar os danos, reparando lençóis de plástico rasgados e acumulando areia para conter a água.

“A água penetrou nos colchões e nas roupas dos meus filhos. Esta manhã troquei as roupas das crianças por roupas íntimas”, disse Sabreen Abu Shanab, mãe de três filhos, cuja tenda foi inundada.

“Eles estavam dormindo e encharcados até a cueca. Eu juro. As calças e a cueca (estavam todas encharcadas). Está tudo encharcado, os cobertores, os travesseiros, tudo”, acrescentou a mulher.

Abu Shanab sofre de asma e, apesar da medicação, não se sente melhor há um mês devido ao frio e à falta de cobertores e roupas pesadas.

É outro aspecto da crise humanitária que enfrenta a população de Gaza de 2,3 milhões de habitantes, encurralada pela incansável campanha israelita contra os remanescentes do Hamas e dependente de um sistema de ajuda errático, cada vez mais vulnerável a pilhagens à medida que a ordem entra em colapso.

A campanha de Israel contra o Hamas em Gaza matou mais de 45.500 palestinianos, segundo autoridades de saúde palestinianas, e transformou o enclave num terreno baldio de escombros e edifícios destruídos.

A guerra foi desencadeada por um ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, no qual 1.200 pessoas foram mortas e 251 feitas reféns para Gaza, segundo contagens israelitas.

A agência de ajuda das Nações Unidas para os palestinos, UNRWA, disse no domingo que a ajuda não é suficiente e que um cessar-fogo é desesperadamente necessário para entregá-la enquanto a fome se aproxima.

No início deste mês, os líderes israelitas e do Hamas expressaram esperança de que as conversações mediadas pelo Egipto, Qatar e Estados Unidos pudessem levar a um acordo para parar os combates e devolver os reféns israelitas detidos pelo Hamas, abrindo potencialmente o caminho para um acordo de cessar-fogo completo.

Mas os rumores otimistas sobre um acordo antes do final do ano desapareceram e ainda não está claro até que ponto os dois lados estão de alcançá-lo.

Mesmo enquanto os deslocados sofrem, as tropas israelitas têm lutado contra os combatentes do Hamas na área em ruínas em torno das cidades de Beit Hanoun, Jabalia e Beit Lahiya, no norte do país, agora fora do alcance dos serviços de emergência isolados pelos combates.