Recruta indiano morre no exército russo e governo busca repatriação urgente da zona de conflito | Notícias do mundo

Reagindo fortemente aos relatos da morte de um cidadão indiano na Rússia, a Índia reiterou na terça-feira a sua exigência de libertação antecipada dos restantes indianos que atualmente servem o exército russo em zonas de conflito. “Tomamos conhecimento da infeliz morte de um cidadão indiano de Kerala que aparentemente foi recrutado para servir no exército russo. Outro cidadão indiano de Kerala, que foi recrutado de forma semelhante, ficou ferido e está a receber tratamento num hospital de Moscovo”, disse o Ministério. porta-voz das Relações Exteriores (MEA), Randhir Jaiswal. Apresentando as suas condolências à família do falecido, o diplomata sénior afirmou que a Embaixada da Índia em Moscovo está em contacto com as famílias e lhes está a ser prestada toda a ajuda possível.

“Estamos trabalhando com as autoridades russas para o transporte rápido dos restos mortais para a Índia. Também buscamos a rápida alta e repatriação da pessoa ferida para a Índia. O assunto foi discutido vigorosamente com as autoridades russas também em Moscou. “Tal como aconteceu com a embaixada russa em Nova Deli, também reiterámos a nossa exigência de que os restantes cidadãos indianos recebam alta o mais rapidamente possível”, acrescentou.

A situação dos indianos que lutam pela Rússia na guerra da Ucrânia é uma preocupação fundamental para Nova Deli. A Índia afirmou que o recrutamento de cidadãos indianos para o exército russo numa situação de conflito não está em consonância com a parceria diplomática entre a Índia e a Rússia e apelou à libertação e ao regresso antecipados de todos esses cidadãos indianos.

No ano passado, após a visita histórica do primeiro-ministro Narendra Modi a Moscovo, a Rússia decidiu libertar e facilitar o regresso de todos os indianos que lutam pelo exército russo na Ucrânia. O avanço foi alcançado quando o primeiro-ministro Modi levantou a questão num jantar privado organizado por Putin.

Nos últimos anos, acredita-se que mais de duas dezenas de indianos tenham sido forçados a lutar na guerra contra a Ucrânia depois de terem sido enganados por agentes para virem para o país sob o pretexto de conseguirem empregos bem remunerados. “Foram iniciadas fortes ações contra agentes e elementos inescrupulosos que os recrutaram sob falsos pretextos e promessas”, confirmaram as autoridades no ano passado.