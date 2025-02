Recrutamento de professores de Bengala

O golpe de recrutamento dos professores ocidentais de Bengala, que já obteve o ex -ministro da Educação do Estado, Partha Chatterjee na prisão, deu uma reviravolta dramática com a participação de dois líderes proeminentes do BJP.

De acordo com as fontes do Escritório de Investigação Central (CBI), o ex -vice -Dibyendu Adhikari, o irmão de Bengala, Lop Suvendu Adhikari, e o ex -oficial da IPS Bharati Ghosh, agora afiliados ao BJP, foram nomeados no escândalo de corrupção.

O CBI apresentou recentemente um relatório detalhado e uma folha de posição complementar em um tribunal especial, o que os implica junto com o deputado Rajya Sabha de Trinamool com o Congresso Mamata Bala Thakur e várias outras figuras influentes.

Dibyendu Adhikari, o irmão de Suvendu Adhikari e o ex -leal do TMC Bharati Ghosh, estão sob escrutínio por supostamente recomendar candidatos a ensinar empregos em troca de subornos.

O relatório do CBI afirma que Dibyendu e Mamata Bala Thakur recomendaram cada um dos quais recomendou 20 candidatos, enquanto Bharati Ghosh recomendou quatro. A investigação ganhou impulso após os ataques do CBI no ano passado descobriram troncos de documentos do Departamento de Educação do Estado, incluindo as cartas de recomendação do acusado.

O escândalo surgiu pela primeira vez em julho de 2022, quando o CBI prendeu o MLA de Bengala Ocidental Partha Chatterjee e confiscou Rs 51 milhões de rúpias em dinheiro, ouro e moeda estrangeira da residência de seu associado próximo, Arpita Mukherjee.

A suposta corrupção ocorreu durante o mandato de Chatterjee como Ministro da Educação. A inclusão dos líderes do BJP na investigação acrescentou uma nova dimensão ao caso, intensificando as conseqüências políticas no estado.

Enquanto as descobertas do CBI desencadearam uma tempestade política, os réus negaram qualquer irregularidade.

Bharati Ghosh disse que só solicitou uma mudança de centro de exames para um candidato e ameaçou uma ação legal se seu nome estivesse vinculado à corrupção.

Mamata Bala Thakur negou provimento às acusações como uma conspiração, e Dibyendu Adhikari declarou que apresentaria seu lado apenas no tribunal ou na agência de investigação.

À medida que a investigação do CBI continua, as questões sobre o escopo da corrupção nos processos de recrutamento do estado e a participação de líderes de alto perfil de ambos os lados do espectro político estão sendo levantados.