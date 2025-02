"Refém". A origem e o duplo significado da palavra da semana

Massimo Arcangeli 10 de fevereiro de 2025

Os dois significados do fluxo de reféns são bem resumidos por Zingarelli: «1. (P) Erana manteve o inimigo em seu próprio poder como uma promessa de cumprimento de certas obrigações ou para evitar ações hostis. 2 Ostaggio “(Vocabulário da língua italiana de Nicola Zingarelli, publicada por Mario Cinella, Blesata Lazzarini e Andrea Zaninello, Bologna, Zanichelli, 200412, sob o item de Gijzelaar).

Anfitrião, assim como muitas outras palavras que terminam em -agio (da coragem à origem, do benefício ao servo, da indignação à mensagem, da linguagem de peregrinação), é um gallicismo que chegou ao italiano no período medieval. A palavra, documentada desde o último trimestre do século XIII (“os reféns / e sim removidos para enviá-los para Bolonha”, serva dos Lambertazzi e GEREMEI, vv., 595-596), traduz os olhos franceses (1100 Ca ( 1100 CA (1100 CA (1100 ca .; O ponto de partida é o Latin Hosses (“Guest”, “Oste”, “Estrangeiro”, “Estrangeiro”, etc.). A hipótese, formulada (e já rejeitada) na era da idade do século XIX, não é sustentável, o que pode começar com uma forma não formada de latim falado (*obsidaticum) que datam de observações (“reféns”, “garante” ). A passagem semântica da Ostage de “Guest” para “refém” pode ser registrada adequadamente, aproveitando o significado inicial de uma expressão como tomar e reféns (“Tomando reféns”), e o motivo é relativamente simples.

O valor original desta frase, semelhante ao espelho – LaISSER e HOVAGE (“Leave Hostage”) – pode ser “levado em casa” (e, portanto: “concessão de hospitalidade”), como eles são inicialmente, ele queria dizer “casa” , “Acomodação”. A transição do local da hospitalidade para a pessoa aceita é fácil, também porque está alojada na mesma casa que o hóspede: “Take Home” (acontece) e “Take It” (pessoa) está quase semanticamente certo.