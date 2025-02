Refém israelense, sem perceber sua esposa e amplificador; A morte das filhas, diz “muito feliz em voltar”

Sharabi não sabia que sua esposa e duas filhas foram mortas no ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Após sua chegada, os reféns israelenses Eli Sharabi disseram: “Hoje estou muito feliz em voltar com minha esposa e filhas”, de acordo com um BBC relatório.

Sharabi também foi informado de que seu irmão, Yossi Sharabi, havia morrido no cativeiro do Hamas, mas seu corpo ainda está parado em Gaza.

O irmão de Sharabi disse Jerusalém Post : “Eli é o último remanescente da família Sharabi que ainda vive no cativeiro de Gaza. Perdemos quatro membros da família. Ao redor da mesa do Shabat, estão faltando cinco cadeiras. Quatro deles nunca mais sentarão”.

Lançamento de reféns do Hamas-Israel

Na manhã de sábado, as Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram que os três reféns, Ohad Ben Ami, ou Levy, e Eli Sharabi, haviam sido entregues à Cruz Vermelha, que os escoltou para o território israelense. As forças da BET do IDE e Shin as receberam na chegada, onde foram agendadas para avaliações médicas iniciais.