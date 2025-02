Reflete a visão de PM: Rekha Gupta antes de prestar juramento como o principal ministro de Delhi

Rekha Gupta foi nomeado como ministro principal de Nova Délhi pelo BJP na quarta -feira, depois de manter o suspense por 11 dias. Ele fará o juramento como o novo primeiro -ministro de Delhi hoje em Ramlila Maidan. Em uma entrevista exclusiva ao site irmã da Índia Today TV, Aajtak, primeiro -ministro de Délhi, disse que seu juramento reflete a visão do empoderamento de mulheres do primeiro -ministro Narendra Modi.

P: Por que a liderança principal e o MLA escolheram isso como o primeiro -ministro de Délhi?

Rekha Gupta: Primeiro, quero expressar minha sincera gratidão ao primeiro -ministro Narendra Modi. Sua visão e positividade em relação às mulheres tornaram isso possível. Escolher uma mulher da classe média para um papel tão importante é uma ótima decisão, e agradeço profundamente à liderança principal por sua confiança em mim. Eles me deram essa imensa responsabilidade e estou comprometido em cumpri -lo com dedicação.

P: Como ministro principal, ele enfrentará vários desafios, incluindo a entrega de Rs 2.500 para as mulheres, abordando a poluição de Yamuna e muito mais. Como você planeja abordá -los?

Rekha Gupta: Política e vontade política são dois fatores cruciais na governança. Sob a liderança do PM Modi, nossas políticas e nossas intenções são cristalinas. Com o Guia do Primeiro Ministro, o 48 MLA do BJP em Delhi trabalhará incansavelmente para cumprir nossos compromissos e trará uma mudança real para o povo de Delhi.

P: Como você reflete sobre sua viagem da política dos estudantes para se tornar o primeiro -ministro de Delhi?

Rekha Gupta: Minha viagem é uma que eu acho que inspirará milhões de mulheres e meninas em todo o país. Vindo de uma família Vaishya de classe média com quatro irmãs e um irmão, meu caminho da União dos Estudantes da Universidade de Delhi (Dusu) até o escritório do ministro principal é um testemunho de trabalho duro e perseverança. Eu realmente acredito que todas as meninas têm o potencial de alcançar o que ela merece legitimamente.

P: Você já imaginou que seria o juramento em Ramlila Maidan?

Rekha Gupta: Honestamente, nunca pensei que faria o juramento em um lugar tão histórico. O primeiro -ministro Modi sempre se concentrou em capacitar as mulheres, e isso é um reflexo dessa visão.

Este é um momento histórico para Delhi: Após 27 anos, um novo capítulo está sendo escrito. Convido todos a participar desta viagem e fazer parte desta nova era para a cidade.

Rekha Gupta venceu as pesquisas da Assembléia de Shalimar Bagh, derrotando a AAP Bandana Kumari candidata por mais de 29.000 votos.