A partir do início de 2025, novas regras fiscais sobre a propriedade entraram em vigor para milhões de proprietários na Alemanha. No entanto, nem todos os proprietários receberam notificações atempadas relativamente à acumulação do novo valor devido. Como salienta a Associação Alemã de Contribuintes (Bund der Steuerzahler), isto já causou confusão e despreparo entre muitos cidadãos para pagamentos futuros.

Segundo a imprensa alemã, nomeadamente o portal Tagesschau.de, o problema surge pelo facto de em alguns municípios ainda não terem sido definidas as taxas específicas do novo imposto. O antigo imposto predial tornou-se inválido em 1º de janeiro de 2025, e as autoridades agora são obrigadas a redefinir todos os parâmetros fiscais.

Surpresa do município

Os proprietários são obrigados por lei a fazer pagamentos trimestrais de imposto sobre a propriedade em 15 de fevereiro, 15 de maio, 15 de agosto e 15 de novembro. No entanto, sem aviso prévio, é impossível determinar o valor exato devido. A razão reside no facto de as autarquias ainda terem tempo, até junho de 2025, para aprovar as taxas de imposto e recalcular o valor tributável dos imóveis de acordo com as novas regras.

Como salienta o Handelsblatt, vários municípios pretendem ajustar os prazos de pagamento individualmente para evitar reclamações em massa. Porém, se você já recebeu uma notificação sobre o acúmulo, não deve atrasar o repasse dos recursos: o não cumprimento do prazo pode acarretar no acúmulo de penalidades e outras sanções.

Quais são os riscos do atraso?

Especialistas da Associação de Contribuintes recomendam que os proprietários sigam o princípio de “não pagar taxas antigas”. Quem, por hábito, continua a transferir dinheiro de acordo com o imposto anterior, corre o risco de pagar um valor excessivo ou, pelo contrário, insuficiente. Para evitar recálculos e multas, é melhor:

Suspender as ordens permanentes caso tenham sido estabelecidas no banco para transferir o imposto antigo.

Aguarde a notificação oficial da nova acumulação.

Verifique com a autoridade fiscal local o prazo e o valor do próximo pagamento.

Se você celebrou um acordo de débito direto (Lastschrift) com as autoridades fiscais, não deve cancelá-lo em pânico. Geralmente, sem um novo aviso fiscal, as autoridades fiscais não irão dar baixa nos fundos.

A Alemanha diz o seguinte:

Tempestade política: embaixador alemão revela os planos de Trump. Por que Berlim espera uma “concentração máxima de poder” e como a Casa Branca reage

Quando é que o seguro de saúde na Alemanha “engolirá” o seu salário: mais 20%, já não é fantástico

Uma nova era no departamento de carnes: Aldi Süd introduz padrões rígidos para salsichas

A economia alemã está a viver a recessão mais longa dos últimos 70 anos. Empresários se preparam para protesto massivo

Sweet Poison: Como o refrigerante mata milhões de corações. Da diabetes aos ataques cardíacos: os resultados de um estudo internacional da Tufts University

Como os produtos no seu carrinho de compras contribuem para o avanço verde da Alemanha

A Alemanha caminha no sentido da eliminação do gás e do óleo combustível: o que acontecerá ao seu aquecimento? Aquecimento do futuro graças a fontes renováveis

Medicina 24 horas por dia, 7 dias por semana: a Alemanha introduz registros eletrônicos de pacientes. A chave para salvar vidas ou arriscar dados pessoais

O avanço da AfD: um sinal do cansaço dos eleitores com a evolução dos partidos tradicionais. Reforma ou fracasso: como os partidos alemães se preparam para as eleições

Aumento de impostos até 50%: a Alemanha enfrenta um colapso social? Economistas dão o alarme e prevêem aumento das contribuições para a segurança social

Cidadania russa na Alemanha: nova lei, novas oportunidades

Uma nova era para as eleições para o Bundestag na Alemanha: IA em vez de cédulas. Chatgpt ajuda alemães a entender programas partidários