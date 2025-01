Refugiados do incêndio florestal de Los Angeles recebem ajuda do Airbnb, Uber e Lyft – veja como eles conseguem ajuda

À medida que incêndios florestais devastadores assolam o sul da Califórnia, deslocando milhares de pessoas e destruindo quase 2.000 edifícios, empresas como Airbnb, Uber e Lyft intensificaram-se para fornecer o apoio tão necessário aos residentes afetados. Estes esforços visam aliviar as dificuldades que os evacuados enfrentam ao lidar com a crise.

Alojamento temporário gratuito no Airbnb Airbnb.org, o braço sem fins lucrativos do Airbnb, fez parceria com 211 LA para fornecer alojamento temporário gratuito para evacuados por incêndios florestais. Esta iniciativa centra-se em ajudar residentes de áreas como Altadena, Malibu, Pacific Palisades, Pasadena, Santa Monica e Sylmar que perderam as suas casas ou foram forçados a evacuar.

211 LA, um serviço de referência sem fins lucrativos para o condado de Los Angeles, identifica os necessitados e os conecta com anfitriões do Airbnb que oferecem estadias gratuitas ou com desconto. Essas acomodações de emergência são financiadas pelo Airbnb.org e por anfitriões generosos. Para solicitar moradia, os residentes afetados podem preencher um formulário de admissão através do 211 LA.

Passeios gratuitos de Uber e Lyft As empresas de compartilhamento de viagens Uber e Lyft estão ajudando os evacuados a chegar a abrigos e locais seguros com programas de viagens gratuitas.

Uber: oferece viagens gratuitas de até US$ 40. Use o código promocional “WILDFIRE25” no aplicativo.

Lyft: Oferece duas viagens gratuitas, de até US$ 25 cada, totalizando US$ 50 para 500 passageiros. Use o código promocional “CAFIRELIEF25” no aplicativo.

Estas viagens gratuitas estarão disponíveis até 15 de janeiro de 2025, proporcionando aos residentes um apoio fundamental durante o desastre em curso.

como ajudar Os anfitriões do Airbnb podem se inscrever para oferecer estadias gratuitas ou com desconto através do Airbnb.org. A plataforma isenta todas as taxas de serviço e oferece proteção contra danos e seguro de responsabilidade civil para hosts. Além disso, as pessoas podem doar diretamente para o Airbnb.org, onde 100% das contribuições vão para o fornecimento de moradia de emergência aos necessitados.

À medida que as comunidades enfrentam a devastação, estes esforços empresariais proporcionam um alívio vital a milhares de residentes deslocados, demonstrando o poder das parcerias públicas e privadas em tempos de crise.

Incêndios florestais em Los Angeles forçam evacuações, destroem casas e desencadeiam jogo de culpa À medida que o sul da Califórnia enfrenta incêndios florestais devastadores, a situação tornou-se cada vez mais grave, com 11 vidas perdidas, 12.000 edifícios destruídos e milhares de residentes deslocados. O maior incêndio, o incêndio em Palisades, espalhou-se por bairros anteriormente imaculados no sábado, provocando novas ordens de evacuação e frustrando as esperanças de contenção.

Destruição sem precedentes Desde terça-feira, cinco incêndios florestais queimaram mais de 37.000 acres, destruindo casas em áreas nobres como Pacific Palisades e Malibu. O presidente Joe Biden comparou a devastação a uma “cena de guerra”, enquanto os bombeiros trabalhavam sem parar para combater as chamas. Os ventos deram uma breve trégua na sexta-feira, mas a previsão era que aumentassem novamente, levantando preocupações sobre as brasas desencadeando novos incêndios.

O incêndio em Palisades, que consumiu 21.600 acres, foi contido apenas 8% na manhã de sábado. Os gestores de emergência alertaram sobre o perigo contínuo, com a administradora da FEMA, Deanne Criswell, dizendo: “Os ventos aumentarão novamente nos próximos dias”.

Raiva e responsabilidade O governador da Califórnia, Gavin Newsom, pediu uma investigação, citando a escassez de água “profundamente preocupante” durante os incêndios iniciais. “Precisamos de respostas sobre como isso aconteceu”, disse Newsom em carta aberta.

Leia também | Incêndios florestais em Los Angeles: Príncipe Harry e Meghan Markle entregam ajuda e abrem sua casa para seus amigos

Atividade criminosa e resposta de emergência Em resposta a relatos de saques, Los Angeles impôs um toque de recolher do anoitecer ao amanhecer nas áreas evacuadas. Mais de duas dezenas de prisões foram feitas e alguns moradores formaram patrulhas armadas para proteger suas casas. A Guarda Nacional foi enviada para apoiar as autoridades.

Leia também | Incêndios florestais em Los Angeles: 11 mortos, 13 desaparecidos, 22 presos por saques e invasão de propriedade privada

Tensões políticas O desastre também causou atritos políticos. O presidente Biden criticou o novo presidente Donald Trump por espalhar desinformação sobre os incêndios. Entretanto, o Governador Newsom também convidou Trump para discutir a devastação, instando-o a não politizar a tragédia.

À medida que o sul da Califórnia se prepara para mais desafios nos próximos dias, os bombeiros, o pessoal de emergência e os residentes continuam a combater as chamas e a reconstruir as suas vidas no meio da destruição generalizada.

Leia também | Incêndios florestais em Los Angeles: a casa onde Matthew Perry morreu sobrevive ao fogo