Região de Piemonte e Cidade de Turim no estabelecimento do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Alpes Franceses de 2030

“Os Jogos Olímpicos de Inverno – explicam o presidente da região de Piedmont Alberto Cirio – são chamados de Alpes franceses, mas veja Piemonte e a cidade de Turim protagonistas. Nosso território foi capaz de coletar a grande oportunidade que este evento internacional oferece a ser para ser Capaz de organizar parte das raças, em particular as de parcerias que estarão localizadas em Oval em Turim.

“Os Jogos Olímpicos de Inverno dos Alpes 2030 franceses – acrescenta o prefeito da cidade metropolitana e a cidade de Turim Stefano Lo Russo – chegarão a Turim e Piemonte com as competições de patinação que se desenvolverão em oval. Teremos uma grande oportunidade de reiniciar o chamado olímpico de nossa cidade, um resultado possibilitado por um trabalho sinérgico dos cenários que trarão Turim de volta, Piemonte e os vales olímpicos realmente no centro da competição esportiva entre os mais amados em nosso território “.

Na foto, o presidente Cirio, o prefeito Lo Russo e David Lappartient, presidente do Comitê Olímpico Francês.