Região de Sanremo 2025 por região, é aí que mais é visto

Quem sobe (Sanremo Festival)

Carlo Conti também faz uma jaqueta com a segunda noite da 75ª edição do Sanremo Festival: 11,7 milhões de espectadores com 64,5% da participação, apesar do resumo daqueles que a viram? No Rai 3, do filme Welcome in the North, no Canale 5, e na partida da Milão, na Liga dos Campeões no Sky Sport. NOJENTO

Nesse caso, a contribuição do público total foi importante, mas não está determinado a superar a última edição de orientação de Amadeus. Os dados que foram disponibilizados ontem pela Auditel são claros: com o padrão antigo, o festival teria marcado 11.410.000 espectadores na quarta -feira com 64,1 % de participação, mais de 2024. Segundo a OmnicommediaGroup Data, 336.504 (81,1 % de ações) seguidos de outros espectadores seguidos por outros outros Os dispositivos, seguidos por outros dispositivos, seguidos por outros dispositivos, seguidos por outros dispositivos, seguidos por outros dispositivos, seguidos por outros dispositivos, seguidos por outros dispositivos.





Quanto às regiões, a popularidade dos cantores individuais também os impulsiona: Puglia, no topo com 71,6% da participação, segue -se o Golfo do Bari Serena Brancale; Mas também Sicília (69,9%) com Marcella Bella; La Toscana (67%) com irama, Gabbani e Lucio Corsi; Campania (61,8%) com Kolors, Ranieri e Rocco Hunt.