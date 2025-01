"Registro de emprego? Claro, se você não pagar a ninguém…": Floris, recorde de lama contra Meloni

“Registro de emprego? É uma unidade de medida antiga”: João Floris, convidado de Corrado Formigli a Praça Pulita no La7 ele falou sobre os últimos dados da OCDE, que foram premiados Giorgia Meloni e todo o governo. Os dados mostram que a participação no trabalho aumentou de 62% para 62,5% no segundo trimestre do ano. Um aumento de 0,5% em relação ao trimestre anterior. No mesmo trimestre do ano passado isso foi de 61,4%. Na área da OCDE, a taxa manteve-se quase estável em 70,3%, o que ainda é o mais elevado desde 2005. Em suma, um crescimento substancial apesar de a Itália ainda estar abaixo da média da área.

Porém, segundo Floris, isso não conta. Que queria então dar um exemplo para se explicar melhor: “Suponhamos que precisa de um cuidador de um idoso na família e lhe paga 10 euros. Mas se você pudesse pagar 5 a ela, você teria dois cuidadores. Então o que é isso? fizemos o trabalho duplo? Nessa perspectiva, se você não pagar a ninguém você pode ter pleno emprego. O trabalho é certamente algo que precisa ser medido, mas precisa ser medido em relação à qualidade de vida.”

“Se você não paga ninguém, você tem pleno emprego”: discurso de Floris na PiazzaPulita, assista ao vídeo aqui