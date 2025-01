Registros de temperatura como os de 1914 são esperados em Moscou

Como apurou MK, o quente janeiro na Mãe Sé, com temperaturas do ar acima do normal em mais de 5 graus, ainda não trouxe um único recorde meteorológico. Mas tudo ainda pode mudar: a partir de sábado, o termômetro vai subir para 2 a 3 graus acima de zero. É possível que os últimos dias de janeiro sejam marcados por temperaturas recordes. No início da próxima semana, as massas de ar dos Balcãs começarão a chegar à Rússia central e o ar poderá aquecer até +4…+5 graus. Os cientistas esperam temperaturas recordes nos dias 27 e 28 de janeiro. Nestes dias, a temperatura subiu para +3 graus nos distantes anos de 1914 e 1923.

Os meteorologistas também prevêem precipitação. Do estado de agregação mista, eles se transformarão em chuva, que acabará por “lavar” a neve restante das ruas.