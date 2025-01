"Regras de inquérito covid, sim contra compensação": É isso que você precisa inventar, a figura

Susanna Barberini 29 de janeiro de 2025

A liberdade não tem preço, você sabe. No entanto, a justiça da paz de Alexandria, Paolo olezzaAvaliou -o em apenas dez euros, como um (pequeno) buquê de flores, uma margherita -pizza ou o ingresso para o cinema. Dê uma razão para cerca de vinte pessoas que haviam processado a presidência do conselho, disputando a legitimidade das regras Anti-Bottom, O juiz determinou a figura modesta como compensação pelo dano “moral e relacional” no período pandêmico, quando foram tomadas medidas de emergência para proteger a saúde de todos os que têm liberdade de movimento limitada.

Um lugar? A suspeita vem. De fato, a compensação de dez euros esvaziou o reconhecimento legal dos candidatos com peso real. O juiz até lhes deu um motivo para afirmar que os regulamentos de emergência estavam envolvidos, mas ele o fez atribuindo isso a um valor tão baixo que parece quase sarcástico. A mensagem é realmente contraditória: você informou um problema legítimo, mas seus pedidos não merecem uma compensação considerável. Mais do que uma vitória, essa decisão parece uma provocação para aqueles que continuaram a causa, com o efeito – talvez não ciente – para reduzir sua luta.





Ao mesmo tempo, o número insignificante de 10 euros pode ser conectado ao que recentemente decidiu pelo governo, que cancelou as multas impostas ao não -vacinado pelo decreto Milleproroghe. De fato, Olezza definiu essa escolha política como “uma espécie de confissão extrajudicial da natureza ilegal da legislação”. A referência é aos comentários de políticos como o vice -primeiro -ministro Matteo Salvini, o secretário da BEF, Marcello Gemmato, e Marco Lisei, presidente do Comitê de Inquérito. Palavras que, de acordo com o juiz, contêm “proposições opostas” pelos apoiados pela presidência do conselho durante o caso, “a credibilidade da defesa”. Nesse sentido, a sentença é certamente uma crítica implícita para a legislação anterior, mas também um convite para pensar na importância da consistência e transparência nas escolhas políticas. De qualquer forma, diferente pesado.

Na prática, o juiz deu “um golpe no círculo e um no barril”, com um pouco de todos como resultado da insatisfação. A sentença foi calorosamente aceita em telegrama nas bate -papos de No Vax: muitos definiram compensação por um lugar e acusaram o juiz do não peso de sua luta. Enquanto para Lucia Ronzulli, senadora da Forza Italia, é esse significado de “enorme gravidade” e uma “violação das vítimas”. E é precisamente entre essa crítica, por um lado e, por outro, que talvez o verdadeiro significado provocativo do julgamento do juiz surja: lembre -se de que a liberdade não é medida em euros, mas nas escolhas políticas e sociais que protegem seu valor.