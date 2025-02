Regras do Fastag, tudo em 17 de fevereiro: as 5 principais coisas que você precisa saber

Regras do Fastag, tudo em 17 de fevereiro: as 5 principais coisas...

Com o objetivo de melhorar a eficiência, a National Payments Corporation of India (NPCI) está implementando novas regras do Fastag a partir de 17 de fevereiro de 2025, ele relatou jagranjosh.com.

Entre as principais mudanças nas novas regras do Fastag, incluem a diminuição da transação por um usuário do FastTag que está na lista negra há mais de 60 minutos antes de atingir um quadrado de pedágio e permanece assim por pelo menos 10 minutos depois. Nesse cenário, o usuário do Fastag pode ter que pagar cobranças duplas de pedágio.

Além disso, os usuários do Fastag precisarão manter um saldo suficiente com antecedência, já que as recargas de última hora não podem mais evitar problemas de pagamento.

Os principais desenvolvimentos foram introduzidos para racionalizar transações de pedágio e reduzir a fraude.

Aqui está uma visão detalhada das novas mudanças do Fastag: a) Fastags na lista negra: De acordo com as novas regras, o pagamento do pedágio não será processado, se o Fastag estiver na lista negra ao atingir o pedágio. Além disso, caso o Fastag esteja na lista negra pelo menos 10 minutos antes da digitalização, o pagamento também será rejeitado.

b) Período de Gracia: Para aliviar o usuário do Fastag, foi fornecido um período de carência de 70 minutos para corrigir seu status Fastag antes de cruzar uma cabine de pedágio.

c) Impacto na lista negra: Caso o Fastag esteja na lista negra ao atingir o pedágio, um usuário pode ter que pagar uma taxa de pedágio duplo. Mas se a recarga for feita dentro de 10 minutos após a varredura, uma vez que você puder solicitar um reembolso de penalidade.

d) Transações atrasadas: se as transações de pedágio forem processadas mais de 15 minutos após o passar do veículo para o leitor de pedágio, os usuários do Fastag poderão enfrentar cargas adicionais.

E) Apóbios: somente após um período de resfriamento de 15 dias, os bancos podem aumentar o retorno de retorno para deduções incorretas relacionadas a fastags na lista de pretos ou de baixo qualidade.

Como evitar problemas com as novas regras do Fastag: A) Equilíbrio suficientemente seguro na sua carteira Fastag.

b) Verifique seu status Fastag, garantindo que ele esteja ativo e não na lista negra.

c) Tente monitorar os tempos de transação para verificar atrasos em dedução.

d) Mantenha uma guia no estado de Fastag para evitar rejeições devido à inatividade.

Sobre fastag: O Fastag é um sistema eletrônico de cobrança de pedágio projetado para facilitar os pagamentos sem dinheiro em pedágio em toda a Índia. A FastTag usa a tecnologia de identificação de radiofreqüência (RFID), que permite a dedução automática das taxas de pedágio de uma conta bancária vinculada ou de uma conta pré -paga à medida que os veículos passam pelas faixas de pedágio designadas.

Fonte