Reino Unido introduzirá o primeiro regime de sanções do mundo para combater a migração irregular

Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido David Lammy Na quinta-feira, ele anunciou planos para introduzir legislação para um novo regime de sanções destinado a abordar migração irregular e o crime organizado de imigração, posicionando a Grã-Bretanha como o primeiro país do mundo a implementar tal quadro.

Num artigo para o The Guardian, Lammy disse que a iniciativa procura “evitar, desencorajare interromper “Migração irregular e tráfico ilícito de imigrantes para o Reino Unido.”

A política faz parte do “Plano de Mudança” mais amplo do governo para proteger as fronteiras da Grã-Bretanha, atacando redes de contrabando de pessoas e desmantelando operações criminosas que lucram com o contrabando de pessoas vulneráveis.

Lammy enfatizou a crescente sobreposição entre as políticas internas e externas, especialmente quando se trata de abordar a migração irregular, a segurança nacional e o crescimento económico.

“Manter o povo britânico seguro significa enfrentar o Kremlin”, escreveu ele, ligando as rotas de migração a ameaças geopolíticas mais amplas, incluindo o branqueamento de dinheiro sujo e as redes criminosas internacionais.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros destacou a importância de uma “diplomacia sensata e transacional” com os países ao longo das rotas migratórias para combater eficazmente o tráfico de seres humanos.

Lammy apontou as parcerias existentes do Reino Unido no Vietname e no Iraque como exemplos de combate às causas profundas da migração irregular através da colaboração internacional.

– REALISMO PROGRESSIVO

Delineando a sua visão para uma política externa renovada, Lammy disse que o Ministério dos Negócios Estrangeiros desempenharia um papel mais directo na concretização das prioridades internas, como o controlo das fronteiras e o crescimento económico. Uma nova unidade conjunta de migração irregular, formada em colaboração com a Secretária do Interior, Yvette Cooper, liderará os esforços para restaurar o controlo das fronteiras.

“A nossa política externa teve de mudar”, disse Lammy, introduzindo o conceito de “realismo progressista” inspirado no secretário trabalhista dos Negócios Estrangeiros do pós-guerra, Ernest Bevin.

“O realismo progressista significa encarar o mundo como ele é, e não como desejamos que seja”, explicou, enquanto prossegue estratégias de longo prazo nas relações globais, particularmente com a Europa e a China.

Lammy destacou a natureza interligada das ameaças à segurança nacional e internacional, incluindo o crime organizado e a migração. Apelou a uma abordagem unificada para enfrentar os desafios em evolução e os riscos geopolíticos tradicionais.

“Não há nada de progressista em deixar os mais vulneráveis ​​explorados”, disse Lammy, rejeitando as críticas de que a migração não é uma questão progressista.

O novo regime de sanções, argumentou ele, sublinha o compromisso do Reino Unido em combater a exploração e garantir um futuro seguro para a nação.