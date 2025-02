O primeiro -ministro polonês Donald Tusk, o primeiro -ministro britânico Keir Starmer e o presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, participam da aposentadoria informal dos líderes da UE no Palais d’Agmont em Bruxelas, Bélgica, em 3 de fevereiro de 2025.

Grã -Bretanha vai dar as boas -vindas Líderes da UE Para o país pelo primeiro Cúpula de líderes da UE-UE Em maio, de acordo com um comunicado oficial divulgado na terça -feira.

Primeiro Ministro Britânico Keir Starmer será o apresentador do presidente do Conselho Europeu Antonio Costa e presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen 19 de maio.

Será uma oportunidade para fortalecer ainda mais o “relacionamento único” entre o Reino Unido e a UE, pois Starmer procura uma reinicialização posterior ao Brexit, disse o Gabinete do Primeiro Ministro em comunicado.

“A primeira cúpula do Reino Unido-Will oferece a oportunidade de avançar mais em áreas que oferecerão benefícios tangíveis para o povo do Reino Unido e a UE e fortalecerá ainda mais o relacionamento único entre o Reino Unido e a União Europeia, “Adicionou a declaração.

Em agosto do ano passado, um mês depois de se tornar o primeiro -ministro, Starmer fez uma turnê de dois dias na Europa para “dobrar uma esquina no Brexit e consertar relacionamentos quebrados”.

No referendo do Brexit de 2016, a maioria das pessoas votou a favor da retirada do país da UE.

Depois que o Acordo do Brexit foi assinado por representantes da Grã -Bretanha e da UE em 24 de janeiro de 2020, o Reino Unido se retirou oficialmente do quarteirão em 31 de janeiro daquele ano.