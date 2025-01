Reivindicação de seguro saúde de ataque de Saif Ali Khan – Documento de reivindicação de seguro saúde de ataque de Saif Ali Khan vazou

O ator Saif Ali Khan, que está em tratamento no hospital Lilavati de Mumbai após sendo atacado por um intruso em sua residência, ele apresentou um pedido de seguro saúde no valor de Rs 35,95 lakh, dos quais Rs 25 lakh foram aprovados. Confirmando o empreendimento, Niva Bupa afirmou que o valor restante será liquidado assim que as faturas finais forem apresentadas após tratamento completo.

O suposto documento de solicitação de seguro saúde de Saif apareceu nas redes sociais, revelando detalhes do custo do tratamento e sua provável data de alta. O documento cita que o ator estava sendo tratado em uma suíte do Hospital Lilavati e tem alta prevista para 21 de janeiro de 2025.

No entanto, fontes disseram ao India Today que o ator pode até receber alta no dia 20 de janeiro se todos os seus sinais vitais estiverem normais. Enquanto isso, a família de Saif pediu à equipe médica que não compartilhasse mais atualizações sobre o incidente em meio a um escrutínio implacável sobre o assunto.

Em comunicado, Niva Bupa disse: “O recente infeliz incidente com o ator Saif Ali Khan é profundamente preocupante. Desejamos-lhe uma recuperação rápida e segura. Um pedido de autorização prévia sem dinheiro nos foi enviado após sua hospitalização e demos a ele o aprovação”. de um valor inicial para iniciar o tratamento assim que recebermos as contas finais após o tratamento completo, será liquidado de acordo com os termos e condições da apólice.”

O ator de ‘Omkara’ sofreu seis facadas, incluindo uma na coluna, enquanto lutava contra um ladrão em sua casa em Bandra, na manhã de quinta-feira. Saif foi levado às pressas para o hospital Lilavati, a cerca de 2 quilômetros de seu apartamento, em um carro de seu filho Taimur, de sete anos e uma empregada doméstica.

A cirurgia foi realizada para remover o bisturi e reparar o vazamento de líquido cefalorraquidiano. O ator está atualmente fora de perigo, disseram os médicos.

Enquanto isso, a polícia intensificou a busca pelo agressor, que permanece esquivo três dias após o incidente que chocou a fraternidade cinematográfica.