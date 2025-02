Rekha Gupta é o próximo ministro principal de Delhi: Arvind Kejriwal, Atishi reagiu após o anúncio do BJP

MLA Rekha Gupta pela primeira vez foi escolhido como o Próximo ministro principal de Delhi Na quarta -feira. Logo após o BJP anunciar sua decisão, o ex -primeiro -ministro da AAP, Arvind Kejriwal, e o primeiro -ministro cessante, Atishi, parabenizaram Gupta por X.

O chefe da AAP, Arvind Kejriwal, que perdeu as pesquisas de Délhi do assento de Nova Délhi, disse que espera que Rekha Gupta cumpra todas as promessas que o BJP havia feito aos cidadãos.

“Parabéns a Rekha Gupta Ji por se tornar o primeiro -ministro de Delhi. Espero que ela cumpra todas as promessas feitas ao povo de Delhi. Vamos apoiá -lo em cada trabalho para o desenvolvimento e bem -estar do povo de Delhi ”, disse Rekha Gupta.

O primeiro -ministro cessante, Atishi, disse que é uma questão de felicidade que Delhi seja dirigido por uma mulher. Rekha Gupta será a quarta mulher ministra da Delhi.

“Parabéns a Rekha Gupta Ji por se tornar o primeiro -ministro de Delhi. É uma questão de felicidade que Delhi seja dirigido por uma mulher. Espero que as promessas feitas ao povo de Delhi sejam cumpridas. Ele obterá o apoio total do Partido Aam Aadmi para o desenvolvimento de Delhi ”, disse Atishi.

Arvind Kejriwal e Atishi disseram que a AAP forneceria apoio ao trabalho de desenvolvimento.

Rekha Gupta prestará juramento como primeiro -ministro amanhã na terra histórica de Ramlila.

Postado em: 19 de fevereiro de 2025

