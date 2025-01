Relançamento de Satya: O icônico ‘Bhiku Mhatre’ de Manoj Bajpayee retorna após 26 anos; veja como assistir, reservar ingressos

O clássico filme cult de Ram Gopal Varma de 1998, Satya, será relançado nos cinemas em 17 de janeiro de 2025, após 26 anos. O relançamento também marca o retorno de ‘Bhiku Mhatre’, personagem icônico com o qual Manoj Bajpayee invadiu Bollywood.

Bajpayee chamou Satya de o filme que “mudou nossas vidas e a indústria para sempre” quando anunciou seu relançamento. O ator usou a hashtag “Mumbai Ka King” em sua postagem.

“Nos vemos novamente nos cinemas com um filme que mudou nossas vidas e a indústria para sempre!! Junte-se a nós nos cinemas em 17 de janeiro!!! #SATYA #Mumbaikaking”, dizia o post X de Manoj Bajpayee.

Anteriormente, PVR Cinemas e RGV twittaram para compartilhar a notícia do relançamento do filme.

elenco de satya O drama policial é estrelado por Manoj Bajpayee, Shefali Shah, Urmila Matondkar e JD Chakravarthy. Também é estrelado por Paresh Rawal, Makarand Deshpande, Saurabh Shukla, Aditya Srivastava, Govind Namdeo, o falecido Neeraj Vora, Sanjay Mishra, Manoj Pahwa e Sushant Singh.

Como assistir e reservar ingressos para o relançamento do Satya? Veja Satya nos cinemas em 17 de janeiro. Os cinéfilos podem reservar ingressos para este clássico cult on-line por meio de plataformas como BookMyShow e Paytm ou fazer login no PVR Cinemas para garantir um lugar.

Dada a popularidade do filme, é aconselhável reservar os ingressos com antecedência para garantir a disponibilidade.

Sobre Satya Satya é um filme histórico de drama policial dirigido por Ram Gopal Varma. Conta a história de Satya (interpretado por JD Chakravarthy), um homem inocente que se muda para Mumbai e, por meio de uma série de acontecimentos, se envolve no submundo da cidade. O filme explora temas de crime, moralidade e sobrevivência no cenário violento e violento do ponto fraco de Mumbai.

Satya é elogiado por seu retrato realista do mundo do crime e por suas fortes atuações, principalmente de Manoj Bajpayee.

O roteiro do filme, co-escrito por Anurag Kashyap e Saurabh Shukla, sua direção intensa e narrativa convincente foram aclamados pela crítica. É considerado um filme seminal no cinema indiano e é considerado o pioneiro no gênero gangster moderno em Bollywood.

O cineasta Vishal Bhardwaj ganhou fama como compositor musical com o filme Satya. Suas composições, incluindo a popular canção “Sapno Mein Milti Hai”, continuam a ressoar no público até hoje. As letras das músicas foram escritas pelo renomado letrista Gulzar.

