Relançamento de Yeh Jawaani Hai Deewani: mídia social reage como filme de Bollywood ‘favorito de todos os tempos’ chega aos cinemas

O diretor Ayan Mukerji comparou o filme ao seu segundo filho e destacou o lugar especial que ocupa em seu coração. Com o seu relançamento, o filme pretende cativar uma nova geração de espectadores, ao mesmo tempo que permite aos millennials reviver a nostalgia das suas canções, diálogos e história memoráveis.

Em nota, Karan Johar disse que o filme seria uma forma perfeita de começar o novo ano. Segundo o famoso produtor e diretor de Bollywood, o filme tem ótima música, lindas locações e uma história que ressoa com públicos de todas as gerações. Johar acredita que isso deixa os espectadores com um sentimento caloroso e alegre em relação à vida.