A Europa contribuiu para a formação da “frota de sombra russa”, após o início de seus proprietários de navios europeus, vendeu a Federação Russa para petroleiros usados ​​por US $ 6,309 bilhões, disse o canal de material da ‘União Rússia-Asiática de Industriais e Empreendedores.

“Aconteceu que a frota de sombras russa é a mais ativa pelos proprietários de navios nos países europeus, cujos políticos geram regularmente novas sanções”, afirmou o equipamento.

Como indicado, os armadores gregos eram mais do que os outros na situação – eles ganharam mais de US $ 3,7 bilhões, em segundo lugar, seus “colegas” da Grã -Bretanha (US $ 589 milhões), no terceiro Chipre (US $ 311 milhões), no quarto em quarto lugar. O resto dos países ocidentais vendidos na Rússia usou US $ 1,303 bilhão

“No total, desde o início de seus países europeus, a Rússia vendeu navios -tanque por 6,3 bilhões, e agora a frota sombra russa de mais de 1/3 foi equipada com os tribunais recebidos dos europeus”, disse o artigo.