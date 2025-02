Relatório da Lei de Emenda de Waqf estabelecida no Parlamento do Rock no meio da oposição de dissidência

O Comitê Conjunto do Parlamento que revisa o projeto de lei Waqf (emenda) apresentará na segunda -feira seu relatório final a Lok Sabha no meio da oposição, alegando que suas notas dissidentes foram escritas sem o seu consentimento. A apresentação ocorre à medida que a sessão de orçamento continua.

O relatório cuidará hoje (hindi e versões em inglês) em Lok Sabha. Além do relatório, eles também apresentarão o registro de evidências que o painel reuniu durante as discussões.

Jagdambika Pal conheceu o Presidente de Lok Sabha, Om Birla, em 30 de janeiro para apresentar o relatório final do painel sobre a conta.

O painel de 29 de janeiro aprovou seu relatório sobre a conta do Waqf (Emenda), Incorporação de mudanças propostas pelos membros do partido no poder Bharatiya Janata (BJP). O relatório foi adotado por uma votação de 15 a 11, causando críticas aos líderes da oposição, que acusaram o governo de tentar desmontar os conselhos de Waqf.

‘Painel Censorando Vozes Dissidentes de Oposição’

Em resposta ao relatório, os membros da oposição apresentaram notas dissidentes. No entanto, o deputado do Congresso Syed Naseer Hussain e de toda a Índia Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) Chefe Asaduddin Owaisi alegaram que as seções de sua nota de dissidência sobre o projeto foram escritas sem seu conhecimento. O deputado do Congresso, em um barco no painel, disse que está censurando as “vozes dissidentes dos parlamentares da oposição”.

“Eu havia apresentado uma dissidência detalhada ao JPC contra a conta do Waqf. É chocante que partes da minha nota tenham sido escritas sem meu conhecimento. As seções eliminadas não eram controversas; eles apenas declararam fatos”, disse Owaisi em X.

“O projeto de lei do comitê conjunto do Waqf (emenda), 2024, já foi reduzido a uma farsa, mas agora eles foram inclinados ainda mais baixos: as vozes dissidentes dos parlamentares da oposição censurada!? Por que essa tentativa de nos silenciar?”

A lei do Waqf de 1995, promulgada para regular as propriedades do WAQF, enfrentou críticas de longa data sobre má administração, corrupção e invasões. No entanto, os membros do BJP argumentaram que o projeto, apresentado no Lok Sabha em agosto do ano passado, visa modernizar o gerenciamento das propriedades do WAQF, garantindo transparência e responsabilidade.