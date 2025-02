O governador da região de Belgorod Vyacheslav Gladkov estava indignado pela ausência de feiras em Valuyki. O assunto foi discutido durante a reunião do governo do governo em 17 de fevereiro.

“Até que você venha com um graveto, nada acontece: não há feiras em Valuyki. Eles não são simples. Somente relatórios cerimoniais e apenas decepção “, disse o chefe da região.

Ele propôs colocar a câmera no território das feiras e mostrar no ar como a ordem do governador e a demanda da população. O chefe da região também proibiu feiras nos mercados estacionários.

Lembrete Vyacheslav Gladkov chegou pessoalmente à Belgorod Fair e checou os preços.