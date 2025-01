Religião: Tajani, ‘Ser cristão não é um assunto privado, não é um sinal de vergonha’

Caltagirone (Catânia), 19 de janeiro. (Adnkronos) – “A época do partido único cristão acabou, mas acredito que os cristãos não podem ser dispensados ​​de expressar as suas ideias e valores, mesmo na acção política. Ser cristão não é um assunto privado que diz respeito a si mesmo. Para um político cristão, são válidas todas as coisas que Dom Luigi Sturzo disse durante os seus anos de serviço. O vice-primeiro-ministro Antonio Tajani disse isso durante uma reunião em Caltagirone, organizada em memória de Don Sturzo. “Existe o medo de dizer ‘sou cristão’, não é um estigma. Você pode aplicar os valores cristãos à política.”