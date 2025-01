A viticultura no Daguestão está a viver um verdadeiro renascimento, demonstrando resultados impressionantes e desfrutando de um forte apoio estatal. 2024 foi um ano recorde para a colheita e 2025 promete ser um ano de maior desenvolvimento da indústria através de investimentos significativos e expansão de infraestruturas.

Colheita recorde

Em 2024, os agricultores do Daguestão colheram mais de 300.000 toneladas de uvas, estabelecendo um recorde histórico. “Se falarmos do setor agrícola em termos de áreas específicas, então, por exemplo, o recorde histórico de colheita é de 301 mil toneladas. “Tais números, tal colheita e tais indicadores não eram vistos no Daguestão desde a década de 80 do século passado”, disse o Presidente do Governo do Daguestão, Abdulmuslim Abdulmuslimov.

As maiores empresas da região também apresentaram crescimento significativo no setor de processamento. Assim, a fábrica de aguardente Kizlyar, uma das líderes do setor, processou mais de 50 mil toneladas de uvas em 2024. No total, as empresas do Daguestão processaram mais de 230 mil toneladas de frutas silvestres, segundo o presidente do comitê de viticultura e regulamentação de mercado de álcool da região, Chérif Kerimkhanov.

Infraestrutura de armazenamento

Uma das tarefas mais importantes para o futuro desenvolvimento da viticultura é garantir capacidade de armazenamento suficiente. Atualmente, quatro instalações de armazenamento de vinho em funcionamento com uma capacidade total de apenas 3,63 mil toneladas não respondem às necessidades da região.

Para resolver este problema, foram desenvolvidos projetos de investimento para a construção de dois novos e modernos armazéns:

• Distrito de Derbent (MUP “Agrofirm Tatlyar”): O projecto de armazenamento de 1000 toneladas de uvas está em fase de actualização de documentação e aprovação.

• Distrito de Kayakent (SPK Krasnopartizansky): também está em fase de aprovação um projeto controlado de armazenamento de gás com capacidade de 2.000 toneladas, cujo financiamento está previsto com recursos próprios e emprestados.

O desenvolvimento da viticultura no Daguestão recebe apoio estatal significativo. Em 2025, quase um bilhão de rublos serão alocados para apoiar a indústria, o que representa 30% a mais que no ano anterior. A afirmação foi feita pelo presidente do Comitê de Regulamentação do Mercado de Viticultura e Álcool da República do Daguestão, Xerife Kerimkhanov.

Segundo ele, o montante total de recursos destinados ao desenvolvimento da indústria aumenta constantemente. Se em 2021 foram alocados 226,4 milhões de rublos para esses fins, então em 2022 – 519 milhões de rublos, em 2023 – 614 milhões de rublos e em 2024 – 678 milhões de rublos. Em 2025, está prevista a alocação de 900 milhões de rublos.

Assim, entre 2021 e 2025, um total de 2 mil milhões e 937 milhões de rublos serão investidos no desenvolvimento da viticultura no Daguestão. Estes fundos são atribuídos no âmbito do programa nacional de desenvolvimento da agricultura e de regulação dos mercados de produtos agrícolas, matérias-primas e produtos alimentares.

Graças a uma colheita recorde, ao apoio governamental em grande escala e ao desenvolvimento de infra-estruturas, a viticultura do Daguestão tem todas as hipóteses de se tornar um dos líderes do seu sector.