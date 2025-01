Renee Zellweger acabou de usar calças de couro Capri (sim, realmente) e eu estou 100%

Renee Zellweger é uma daquelas celebridades cujas aparências sempre parecem um evento. Mantendo um perfil relativamente baixo, ele sai apenas ocasionalmente, fazendo com que cada observação pareça um tratamento raro. O que torna esses momentos ainda mais especiais é o seu senso de estilo impecável. Trabalhando em estreita colaboração com a estilista Petra Flannery, Zellweger aperfeiçoou uma estética de assinatura que parece refinada e impressionante sem esforço.

Depois de desenvolver uma profunda apreciação do estilo de Zellweger, fiquei encantado ao vê -la aparecer em uma fotocall em Londres para o lançamento de seu novo filme Bridget Jones: louco com o garoto. Embora ela tenha mantido sua paleta de cores neutras, uma opção para uma base totalmente preta, seu estilo de evento não foi sem surpresa.

Evitando vestidos previsíveis no chão ou combinações inteligentes que geralmente surgem nesse tipo de ocasião, a Zellweger centrou sua roupa em torno das calças de couro Capri. Embora as calças Capri tenham sido vencidas silenciosamente nas últimas temporadas, ainda não as vi interpretadas em couro – até agora. Injetando uma vantagem contemporânea na silhueta da inspiração retrô, o final de couro brilhante aumentou sua aparência, o que a torna inegavelmente luxuosa e extremamente chique.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Vestido com um brilhante par de couro da coleção de outono / inverno 2024 de Hermès, Zellweger associou as calças a uma blusa de tricô fina e um blazer souchy na mesma sombra de tinta profunda e vista na pista apenas meses antes. Ao fazer alguns ajustes leves, Zellweger pulou as botas do joelho, optando por saltos clássicos de Black de Christian Louboutin. O interruptor emprestou ao todo uma sensação mais clara e mais transitória que parecia mais adequada ao dia ensolarado e primavera. Adicionando o toque final, ela colocou um par de óculos de sol pretos Persol, dando -lhe uma rotação divertida.

(Crédito da imagem: LaunchMetrics)

Os modelos usam calças de couro e um blazer preto na pista Hermès Fall / Winter 2024.

Planejando retomar a frente da cena nesta primavera, a interpretação de Zellweger prova que a tendência das calças Capri está longe de terminar. Embora as opções de compras com o mesmo acabamento de luxo sejam raras – embora eu tenha encontrado alguns estilos chiques – as calças Capri Black se tornaram uma oferta básica de marcas nos últimos meses.

À medida que nos aproximamos da primavera, pulo na tendência retrô que é aprovada por Zellweger. Se você também estiver, leia o resto para descobrir nossa modificação das melhores calças Capri abaixo.

Compre calças Capri:

manga Leggings de couro Capri Eu os bani enquanto eles estão à venda.

H&M Calças Capri personalizadas Estes vêm nos tamanhos britânicos 4-22.

Reforma Calças de pedgeius com posie Estilo com um salto preto ou vestido com uma bonita Mary Jane.

Magda Butry Capris em couro de baixa altura Seja rápido – eles são quase vendidos.

Jacquemus Calças finas de pernas cortadas de rrepe de estiramento Estilo com uma blusa grande ou um par com uma malha ajustada.

Pessoas livres Super Slim Capris Beet As calças Capri podem ser uma das maneiras mais simples de aumentar completamente seu estilo.

Ilha do rio Calças Black Capri Radier Essas calças pretas elegantes são muito mais caras do que realmente são.

Seguindo Calças Capri Black Capri Estes são curtos, regulares, longos e muito longos.