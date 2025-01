13 de janeiro – Dia da Imprensa Russa, representantes do Gabinete da Guarda Russa da República de Mari El parabenizaram os jornalistas da região em nome do chefe do departamento territorial da Guarda Russa, coronel da polícia Alexander Golub, pelo seu partido profissional.

A cerimônia solene de premiação de destacados representantes da mídia ocorreu na presença do vice-chefe do departamento de trabalho político-militar (político), coronel Georgy Kuzmenko, chefe do serviço de imprensa do departamento regional da Guarda Russa, capitã da polícia Maria Roshko, representantes de ministérios e departamentos e da mídia da república.

O Coronel Georgy Kuzmenko expressou sincera gratidão a toda a comunidade jornalística pela cooperação construtiva com o Gabinete da Guarda Russa da República de Mari El na cobertura de atividades e projetos socialmente significativos das forças da ordem da República, projetos brilhantes e interessantes.















“Graças ao seu trabalho dedicado, profissionalismo e documentos interessantes, o grande público da nossa república está diariamente atualizado com as notícias departamentais, descobre a coragem e o heroísmo dos seus compatriotas que garantem a ordem e a segurança públicas, participam na luta contra o terrorismo e o extremismo , controlar a circulação de armas e ajudar os cidadãos necessitados. Obrigado pela sua dedicação e cooperação frutífera, desejo sucesso profissional e vitórias criativas. » – Georgy Igorevich dirigiu-se aos presentes.

Para uma cobertura objetiva e popularização das atividades das agências de aplicação da lei, um oficial da Guarda Russa presenteou os representantes da mídia com certificados e presentes valiosos.

Entre os prêmios entregues pelo departamento de aplicação da lei estão a vice-diretora da Instituição Autônoma do Estado da Economia Russa “METR” Ekaterina Nechaeva, a apresentadora do programa da filial da Empresa Unitária do Estado Federal VGTRK “GTRK Mari El” Alina Kutyreva, editora-chefe do jornal “Kugarnya” Irina Aleksandrova, diretora da Instituição Autônoma Estado RME “Agência de Informação “Mari El” Evgeny Kuznetsov, editor-chefe do grupo de transmissão pela Internet da filial da Companhia Estatal de Televisão e Rádio VGTRK “Mari El” Ekaterina Kopaeva e apresentadora de programas de notícias da empresa estatal de televisão e rádio de a filial VGTRK “Mari El” Vera Chistova.