Representantes propostos para esclarecer o procedimento para informar as condições do contrato de depósito

De acordo com a legislação, os bancos devem indicar o valor da taxa de juros na data do contrato do contrato ao aplicar uma taxa de juros variável. A conta propõe indicar esse valor na data de assinatura do contrato. As informações sobre a alteração na taxa de juros devem ser fornecidas ao depositante o mais tardar três dias úteis a partir da data da alteração.

“As mudanças em particular levam em consideração os casos de transações externas nas quais os momentos de assinatura e concluição de um contrato de depósito bancário não podem coincidir”, diz o memorando explicativo.

Se o contrato prever o uso de uma taxa de juros variável e o procedimento para determinar a data de retorno do depósito, a tabela atualizada também indica o valor da taxa de juros no dia em que o contrato é concluído.

Além disso, o Banco da Rússia recebe o direito de publicar uma lei normativa de determinar o procedimento para concluir a tabela com as condições do contrato de depósito bancário.

Também é proposto na lei “sobre transações financeiras usando a plataforma financeira” para determinar os requisitos para as atividades da plataforma financeira para oferecer serviços de liquidação.

A lei entrará em vigor desde o dia da publicação, com exceção de várias disposições.