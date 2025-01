Resa concebaiçao-calabria, di canio: "Uma coisa séria"O que realmente aconteceu

“Sergio não pode ir para a colisão física se eles forem, se ninguém tivesse sido, teria sido uma colisão. Então não podemos falar pelas câmeras e dizer que são coisas de campos. Aqui está uma coisa séria eh … “também Paolo di CanioComentarista do Sky Sport, comentários sobre o fato de domingo com a luta que foi atingida entre o treinador do Milão Sergio Conukiçao e o capitão de Rossoneri Davide Calabria No acampamento de San Siro, no último apito do jogo, venceu na recuperação contra o Parma.

Ambos imediatamente interessados, depois das faíscas do momento, empurraram, empurraram na frente das câmeras de Zlatan Ibrahimovic Para formar a situação pelo menos formalmente. Mas as águas estão agitadas e o humor certamente não é o melhor na véspera de dois jogos decisivos: a viagem a Zagreb Na quarta -feira em que Milão terá que vencer para armar a qualificação direta para a rodada de 16 de Liga dos Campeões Sem ser pendurado nos resultados dos rivais e depois no derby contra o Inter no campeonato, sem o desqualificado Cabeça.





Para a Calábria “São coisas de campo, foi um mal -entendido entre mim e o treinador, era a adrenalina do jogo, mas esclarecemos. Nós organizamos as coisas, não é a primeira ou a última vez que você vê algo assim no futebol. Peço desculpas por que não é lindo.





Em vez disso, Conculeçao falou sobre seus filhos para motivar a situação: “Estar nervoso todos os dias … – seus pensamentos – eu sempre vivo o jogo com paixão e dissemos com Davide uma palavra demais para uma situação de jogo”. E novamente: “Foi uma situação do jogo, é como as crianças: se você for ao restaurante e não se comportar bem, deve -se dizer – ele acrescentou – não há hipocrisia, mas apenas a verdade: não era ” Divertido de ver, mas no futebol está lá, não estamos na igreja. Nós já esclarecemos. Podemos ter dito uma palavra demais, mas eu sempre protege meus jogadores e criamos um vínculo importante. É isso que eu quero e vimos hoje, vencemos com o espírito e não com a estratégia que acabou desaparecendo.

Forte também foi a decisão de ter mudado Theo e Lea no final do primeiro tempo, mas o treinador imediatamente concluiu a pergunta: “Não há problema com os dois – ele concluiu – eu digo a todos que eles serão os proprietários de Zagreb em a Liga dos Campeões.