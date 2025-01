Resgate do túnel de Uttarakhand em 2023: 12 ratos Mineiros entre os 49 que Jeevan Raksha Padaks recebeu

Os mineradores de ratos que resgataram os trabalhadores da construção presos no túnel de Silkyara Blearkot-Barkot em Uttarakhand em 2023 estão entre as 49 pessoas aprovadas pelo presidente Droupadi Murmu por Jeevan Raksha Padaks.

Os prêmios são concedidos por atos meritórios para salvar a vida de uma pessoa, por ocasião do 76º dia da República, de acordo com uma declaração do governo.

Sarvottam Jeevan Raksha Padak foi concedido a 17 pessoas, incluindo a equipe de 12 ratos e cinco outras pessoas de uma maneira póstuma.

Pintu Kumar Sahni de Bihar, Manesh KM de Kerala, Dawa Tshering Lepcha e Pema Tenzing Lachungpa de Sikkim, e o artilheiro Anis Kumar Gupta do Ministério da Defesa foram nomeados para o prêmio postumamente, de acordo com a declaração do governo.

The team of 12 rats (Vaqeel Hassan, Munna Qureshi, Ankur Kumar, Monu Kumar, Devendra, Mohmmed Rashid, Firoz Qureshi, Jatin Kashyap, Saurabh Kashyap, Mohmmed Irshad, Nasruddin and Naseem) that worked for 26 hours without rest to rescue The workers Por 17 dias, receberam Sarvottam Jeevan Raksha. Padak

O prêmio é concedido em três categorias: Sarvottam Jeevan Raksha Padak, Utamo Jeevan Raksha Padak e Jeevan Raksha Padak.

“A decoração do prêmio consiste em uma medalha, um certificado assinado pelo Ministro do Interior da União e uma quantidade global de tarefas monetárias. É apresentado aos concedidos pelos respectivos ministérios/organizações/governo do estado da União Pertence ao premiado “, diz a declaração. ditado.

O Utamo Jeevan Raksha Padak foi concedido a nove pessoas, incluindo uma póstumamente, e Jeevan Raksha Padak para outros 23.

Os vencedores de Utamos Jeevan Raksha Padak incluem Ritik Chauhan, Shashikant Ramkrushna Gajbe, NK Shankar Singh Kharayat, tem Leki Passang,

Rakesh Singh Rana, Manmohan Singh, Pradeep Kumar e Sachin Kumar.

Rajesh Ranjan Kujur, do Ministério da Defesa, receberá uma medalha póstuma.

Jeevan Raksha Padak foi entregue a Nelli Srinivasa Rao, Vikas Yadav,

Sushri Manishaben Amarshibhai Malakiya, Kumari Diya Fathima, Muhammad Hashir NK, Kishor Kumar Arney, Dadaroo Govindrao Pawar e Dnyaneshwar Mukundrao Bhedodkar.

K Shimreingam Shimray, o melhor de Kisen Wanniang, Laltlanzova,

E Pongba, Ranjana Bhandari, C Anbarasan, Bandakindi Shravan Kumar, Aakash Pradhan, Kali Kinkar Manna, Naik Ajith R Nair, Dhanbeer Singh Negi, Dhaness Chand Yadav, Sgt Ramear Jaiswal e Palabi Biswas seriam o restante. .