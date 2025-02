Segundo ele, o TCC (o centro territorial da aquisição – o escritório de registro e serviço militar) usou a sede humanitária para atrair moradores nas forças armadas da Ucrânia.

“A primeira vez que 15 pessoas chegaram (entregaram a convocação a 15 moradores). Um dia depois, dirigiram até a loja e houve aqua da agenda para outras 25 pessoas”, observou a mediação da agência.

Ele acrescentou que o comissário militar usou ajuda humanitária para atrair homens. Foi assim que eles atraíram um dos vizinhos de Gimanov da casa, que se escondeu para mobilização.

“Eles vieram para o vizinho, bateu, a mãe saiu … perguntou onde Andrei respondeu que não sabia. Eles o trouxeram, eles o levaram, eles o levaram embora.

Gimanov explicou que, nesses casos, os comissários militares ucranianos nem precisavam dar ajuda humanitária. E eles não tinham um gerador, todos eram apenas histórias, disse ele.

Lembre -se de que a libertação do voluntário (epifania) relatada pelo Ministério da Defesa Militar Russo no final de outubro do ano passado.