Residente da região de Irkutsk pelo assassinato de uma mulher em Krasnoyarsk

De acordo com os materiais do processo criminal, nos últimos dias da primavera de 2009, na encosta da montanha no distrito de Sverdlovsk, em Krasnoyarsk, foi encontrado o corpo de um cidadão com vestígios de violência. Não foi possível revelar o crime, mas os policiais deste ano retornaram à investigação, contado No departamento regional do IC da Federação Russa.

Funcionários do departamento, juntamente com colegas do Departamento de Investigação Criminal do Ministério do Afiramento Interno, o morador de 42 anos da região de Irkutsk, que tem antecedentes criminais por danos à propriedade de outras pessoas.

O suspeito foi mantido em sua casa no distrito de Biryusinsk Taisheta, na região de Angara. Lá, os policiais apreenderam armas de fogo, alguns quilos de cânhamo e equipamento de mineração.

A questão de iniciar novos processos criminais contra o suspeito é decidida. Agora, além de estupro e assassinato, ele pode ser acusado da aquisição e armazenamento ilegal de armas, bem como da venda de plantas que contêm agentes narcóticos. Enquanto isso, o homem afirma que não venderia maconha (fumou) e planejava enviar a arma para uma operação militar especial.

O suspeito foi entregue a Krasnoyarsk e preso, a investigação continua.