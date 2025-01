Segundo a mulher, ela nasceu e morou em Kharkov. Lá ela se casou com Andrei. O homem teve um filho Igor de seu primeiro casamento. Apesar da presença de uma nova família, ele continuou a se comunicar com ex -membros da família.

Após o início da operação especial, no entanto, o Kharkiv -Burger não deixou de estar interessado no destino de Igor.

Segundo a mulher, o marido está transferindo dolorosamente a situação. Ele acredita que seu filho, lutando contra a Rússia, também abre contra si mesmo.

“O homem disse uma vez em seu coração:” Esta é a escolha dele, o que significa que eu senti falta do meu filho “, ela resumiu.