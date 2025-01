Resíduos tóxicos de 40 anos da fábrica da Union Carbide em Bhopal deixam a cidade para serem descartados

Quarenta anos após a tragédia do gás em Bhopal, a transferência de cerca de 337 toneladas métricas de resíduos químicos armazenados na fábrica da Union Carbide para eliminação começou na quarta-feira.

Na noite de 2 de Dezembro de 1984, uma libertação maciça de gás isocianato de metilo (MIC) da fábrica da Union Carbide transformou a cidade numa câmara de gás, matando mais de 15.000 pessoas e afectando mais de 600.000.

Os resíduos, ligados a mortes num dos desastres industriais mais mortíferos da Índia, estavam a ser geridos sob a supervisão da administração distrital, da empresa municipal, do departamento de saúde e do conselho de controlo da poluição. O descarte ocorrerá em uma instalação em Pithampur.

Para o transporte de resíduos foram utilizados até 12 contêineres estanques e resistentes ao fogo, cada um transportando em média 30 toneladas. Cerca de 100 trabalhadores estiveram envolvidos no processo, com turnos limitados a 30 minutos por questões de segurança.

Durante a transferência dos resíduos químicos para os contêineres, foi vedado um raio de 200 metros ao redor do local. Todos os pontos de entrada foram fechados e mais de 1.000 policiais foram destacados para garantir a segurança.

Os resíduos foram transportados por Bhopal, Sehore, Dewas e Indore até chegar a Pithampur. Para garantir um transporte seguro, o comboio de 12 contentores movimentou-se a uma velocidade média de 50 quilómetros por hora. Inclui escoltas policiais, ambulâncias, médicos, bombeiros e equipas de resposta rápida, num total de 25 viaturas, que circularão durante a noite.

Os resíduos são compostos por cinco tipos de materiais, incluindo restos de Sevin, pesticida produzido na fábrica da Union Carbide. O local também continha isocianato de metila (MIC), o gás que causou milhares de mortes durante o desastre. Materiais adicionais incluem resíduos de reatores, solo contaminado e outros produtos químicos usados ​​na usina.

Os resíduos tóxicos incluem 162 toneladas métricas de solo, 92 toneladas métricas de resíduos de Sevin e naftol, 54 toneladas métricas de pesticidas semiprocessados ​​e 29 toneladas métricas de resíduos de reatores.

Organizações que representam as vítimas do gás expressaram descontentamento, afirmando que os resíduos removidos representam menos de um por cento do total de material tóxico enterrado nos 36 acres da fábrica. Eles argumentaram que a poluição levou à presença de metais pesados ​​e organoclorados nas águas subterrâneas dos assentamentos próximos, o que poderia levar ao câncer e a doenças renais. Estes grupos exigem que os resíduos sejam eliminados nos Estados Unidos, e não na Índia.

Em 2015, foi realizado um teste para incinerar 10 toneladas de resíduos químicos. Espera-se que o governo apresente uma declaração juramentada sobre a disposição ao tribunal em 3 de janeiro, antes da audiência marcada para 6 de janeiro.