"Respeito pelas lendas!". Elodie se desenrola, mas … um tolo devastador em Giorgia

Fabrizio Biasin 17 de fevereiro de 2025

Todo Papai Noel derrubou o obturador no Sanremo Festival – o mundo cai – o erro disso ou que a injustiça assumiu cai na sala de imprensa. Mahmood Bats in the Photo Finish? Erro da sala de imprensa. Angelina Verticia Geolier está a um passo do triunfo? Sempre eles, jornalistas. Morgan envia Empanzum bugo e o único voo de Ariston? Os Pennivendoli certamente deveriam fazê -lo. E oh bem.

O caso deste ano é o seguinte: “Que vergonha! Giorgia nem sequer terminou na barragem Finque Finque! E nem mesmo Achille Lauro! Os jornalistas não entendem um feijão!”. E você gostaria de explicar a ele que não é real, mas você quer dizer, para alguém que você deve culpar e os senhores da sala de imprensa são um alvo perfeito. Se os artistas forem adicionados à palmilha do público, o jogo estará pronto. Pegue Elodie, muito bom e bonito, fermento ontem à tarde até domingo na dica clássica após o festival. Seguro pelo grande professor de cerimônia, Mara Venier, diz que é diretamente endereçado às bancas pela mídia: “Você quer dizer Giorgia aqui e Giorgia por trás disso e não vote nela!

Mas então os rankings oficiais são lançados, lançados à tarde por Mamma Rai. E as coisas mudam. E também muito. Na noite de terça -feira, a estréia da 75ª edição em que ele só votou na sala de imprensa, Giorgia venceu por Simone Cristicchi, Bruori Sas, Lucio Corsi, Achille Lauro, Olly, Noemi, Coma_cose e gradualmente todos os outros. Na quarta -feira à noite, aquele que foi decidido por rádio e televisão, o rádio colocou o primeiro lugar, o telegonia sozinho no quinto.

Na noite de sábado, os três júris conquistaram em equilíbrio (34% de televisão, 33% de rádio, 33% de sala de imprensa) Giorgia com sua “cura para mim” no ranking da sala de imprensa (para Lucio Corsi, Achille Lauro, Brunori Sas, Olly) e Também naqueles do rádio (para Lucio Corsi, Achille Lauro, Coma_Cose, Bruori Sas), enquanto infelizmente na televisão, ele era o sexto).

Moral? Giorgia e Achille Lauro não retornaram à última Cinquina, não porque os jornalistas não entendem um feijão (o que geralmente acontece, pelo amor de Deus), mas porque o mesmo público que “queríamos Giorgia e Achille tocarem a vitória!”, Trivial, preferiu o Redeeo Fedez, de repente voltou, bem como o pão com Nutella. Além da raiva dos artistas individuais, Elodie pode ter acabado de ser mais aborrecido por um resultado pessoal não divisória (o décimo segundo lugar modesto, mesmo que a música seja muito bonita e o público em geral atingirá o tempo) em vez de um amor real Perla música, arte e “respeitamos as carreiras das lendas!”. Uh, vamos lá …

Termine, boa noite para os jogadores. Você pode se ver na próxima controvérsia, a do próximo ano, quando o erro para o aquecimento global, o conflito no meio e a fome no mundo ainda estão na sala de imprensa de Ariston e não de um regulamento de que este ano é Mais do que nos últimos anos – aparentemente uma pequena obra -prima da democracia aparece, mas na verdade nos dá rankings que, especialmente, as mesmas pessoas que eles produziram. Abaixamos o obturador com duas maravilhosas certezas.

1) Escuta fortemente notável, para montar a cadeira de rodas, ainda haverá Carlo Conti: «Era um festival da Baudiana, a empresa me pediu para me divertir dois anos, eu aceitei, então decidirei o que eu pensaria fora . Fazer Sanremo não apenas significa liderá -lo, mas também e especialmente a organização. Se meu trabalho servir no futuro para ajudar a nova alavancagem, veremos se eu posso ajudar ».

2) Além disso, este ano, aqui no Land Van de Persimmons, fomos capazes de transformar a música das músicas em uma questão de importância rara e fundamental. Que ótimo.