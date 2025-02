Respiração da primavera na Alemanha: os termômetros prometem até +19 graus

Nos próximos dias, a Alemanha envolverá uma onda de ar quente, o que trará consigo o calor esperado da primavera. No entanto, como os meteorologistas observam, você só precisará se alegrar à tarde: as noites permanecerão no inverno congelante.

Até agora, no leste do país, as estradas são limitadas pela geada, em outras regiões, uma primavera antes do emprego já é sentido. De acordo com as previsões do Serviço Meteorológico Alemão (DWD) em Offenbach, as massas de ar quente estão gradualmente se movendo para o oeste, prometendo residentes de temperatura de dois dígitos. O meteorologista DWD Sonya Shthekla é compartilhado por previsões otimistas: “Já sexta -feira a oeste do país, as colunas do termômetro podem atingir +19 graus, mas as noites serão claras e friamente frias”.

Sexta -feira: nuvens e calor

A frente quente, segundo os meteorologistas, se move lentamente e chega à terra oriental até sexta -feira. O risco de gelo permanecerá, especialmente à noite e pela manhã. Apesar do clima ensolarado, a leste, a temperatura não aumentará acima de +5 graus, enquanto no oeste, os moradores poderão aproveitar os indicadores de duas figuras – de +10 a +15.

Sexta -feira, o norte do país estará no poder das nuvens e a chuva se moverá gradualmente em direção ao leste. Nas regiões centrais, as nuvens serão dissipadas no meio do dia e, no sul, após a névoa da manhã, será estabelecido um tempo de seco.

A leste e sudeste, a temperatura será de +5 a 10 graus e nas partes restantes do país – de +10 a +16. Para oeste e sudoeste, especialmente nas planícies, os termômetros podem atingir + 18-19 graus. No entanto, a noite de sábado o lembrará do inverno: no trilho inferior, a temperatura cairá para +10 e na floresta da Baviera – até –5 graus.

