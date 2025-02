Restrições sobre a venda de ingressos de plataforma em Delhi após o debandado da estação de trem de Nova Délhi. Detalhes aqui

Isso ocorre horas depois que uma debandada ocorreu na estação de trem de Nova Délhi no sábado, por volta das 22h, que cobrou 18 vidas, deixando várias feridas.

Segundo fontes oficiais, o PCR também cooperará com a polícia de Délhi para obter ajuda adicional. Os escritórios seniores da CRP estão realizando inspeções na estação.

A Indian Railways anunciou compensação por Rs10 lakh para as famílias do falecido, ₹2,5 lakh para os feridos graves e ₹1 lakh para aqueles com pequenas feridas.