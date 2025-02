Resultados das eleições alemãs: coalizões, economia e extremismo: a batalha subida de Friedrich Merz

A vitória de Friedrich Merz nas eleições nacionais da Alemanha marca uma mudança significativa no cenário político do país, mas sua maneira de formar um governo estável está cheia de desafios. Das negociações da coalizão às pressões econômicas e à crescente influência da extrema direita, Merz deve navegar em um ambiente complexo e incerto se se tornar um chanceler.

O sindicato direito de Friedrich Merz (CDU/CSU), apesar de vencer as eleições nacionais da Alemanha, enfrenta dificuldades em formar um governo estável. Seu parceiro favorito da coalizão, os social-democratas do centro-esquerda (SPD), terminou em terceiro e tem diferenças políticas significativas com ele, particularmente na migração. Se a cooperação do SPD falhar, Merz pode ter que procurar uma aliança com os verdes, o que complica ainda mais as negociações devido a diferenças ideológicas.

Crescente influência extrema direita A alternativa extrema à direita para a Alemanha (AFD) alcançou um segundo lugar histórico, garantindo uma minoria de travamento no Parlamento. Enquanto os principais partidos se recusam a colaborar com o AFD devido a suas posições extremistas, sua crescente influência pode interromper as principais decisões políticas, incluindo reformas constitucionais e despesas de defesa.

Pressões econômicas e limitações de políticas A economia da Alemanha está lutando com o crescimento lento e a crescente concorrência da China e dos Estados Unidos. Merz manifestou interesse em reformar a estrita lei de freio a leis do país, que limita empréstimos do governo. No entanto, alcançar isso exigirá amplo apoio parlamentar, o que pode ser difícil, dada a legislatura dividida. Sem reformas, Merz enfrentará desafios no financiamento de infraestrutura, defesa e programas sociais.

Relações transatlânticas e riscos de política externa Merz assume a posição em um momento de incerteza geopolítica, com tensões que envolvem os Estados Unidos, Rússia e China. Ele questionou a confiabilidade dos Estados Unidos como um aliado, particularmente à luz das preocupações sobre um possível acordo de paz na Ucrânia-Rússia sob uma presidência de Donald Trump. Além disso, suas críticas às políticas comerciais de Washington podem apertar os Estados Unidos.

Controvérsias diplomáticas e riscos políticos O convite de Merz ao primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu, apesar de um mandado de prisão contra o Tribunal Penal Internacional (CPI), poderia levar a tensões diplomáticas na UE e além. Sua colaboração anterior com o AFD em uma resolução relacionada à migração também prejudicou a confiança com os possíveis parceiros da coalizão, particularmente o SPD. Esses riscos políticos podem enfraquecer sua capacidade de formar e manter um governo estável.

Experiência de liderança e desafios de governança Como Merz carece de experiência anterior no governo, sua capacidade de gerenciar a política de coalizão e navegar pelas complexas negociações de políticas permanece incerta. Sua liderança será testada ao tentar garantir a maioria do trabalho, implementar reformas -chave e enfrentar os desafios nacionais e internacionais.

