Resumo de notícias da semana: TikTok fecha nos EUA, Saif Ali Khan esfaqueado com faca; Cessar-fogo em Gaza, Mahakumbh e mais

Esta semana, de 12 a 19 de janeiro, uma série de grandes eventos noticiosos ganhou as manchetes tanto a nível mundial como nacional. Em Gaza, entrou em vigor um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, aumentando as esperanças de pôr fim ao conflito de 15 meses, embora permaneçam incertezas sobre o futuro de Gaza. Nos Estados Unidos, a chegada do presidente eleito Donald Trump a Washington marcou o início das festividades que antecederam a sua segunda tomada de posse, com actuações de celebridades notáveis ​​e aparições de líderes empresariais influentes.

Cessar-fogo na guerra de Gaza hoje: A libertação de reféns começará após 15 meses de guerra entre Israel e Gaza. O que sabemos até agora Um cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrará em vigor na manhã de domingo, prevendo-se que os reféns sejam libertados horas depois, marcando potencialmente o início do fim de uma guerra de 15 meses que afetou profundamente o Médio Oriente.

Conforme relatado pela Reuters, as forças israelenses começaram a se retirar da área de Rafah, em Gaza, em direção ao corredor da Filadélfia ao longo da fronteira Egito-Gaza, de acordo com relatos da mídia pró-Hamas.

Proibição do TikTok nos EUA: o TikTok para de funcionar nos EUA e é removido das lojas de aplicativos A popular plataforma de compartilhamento de vídeos TikTok provavelmente cairá nos EUA no domingo, depois que uma decisão da Suprema Corte dos EUA manteve por unanimidade uma lei federal bipartidária que dá ao TikTok tempo até 19 de janeiro para cortar laços com sua controladora chinesa ByteDance ou enfrentar uma proibição no NÓS

ByteDance disse que o TikTok desaparecerá nos EUA se a administração Joe Biden não fornecer garantias a empresas como Apple e Google de que não enfrentarão ações coercivas por hospedar o aplicativo de vídeo curto.

A polícia de Mumbai disse no domingo que um cidadão de Bangladesh de 30 anos foi preso por supostamente esfaquear o ator Saif Ali Khan na residência deste último aqui. PTI relatado.

A polícia de Mumbai disse no domingo que um cidadão de Bangladesh de 30 anos foi preso por supostamente esfaquear o ator Saif Ali Khan na residência deste último aqui.

Khan, de 54 anos, foi submetido a uma cirurgia de emergência no Hospital Lilavati, para onde foi levado às pressas após o incidente ocorrido por volta das 2h30 em seu apartamento no edifício ‘Satguru Sharan’. Ele está se recuperando e pode receber alta em breve, disseram os médicos.

Anita Anand desiste da corrida para se tornar a próxima primeira-ministra do Canadá e diz que fará ‘a mesma coisa’ que Trudeau Anita Anand, atual Ministra dos Transportes do Canadá, disse no domingo que não concorrerá ao cargo de Primeira-Ministra desta vez. Seu nome emergiu como o principal candidato para o cargo depois que o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, se ofereceu para renunciar assim que o Partido Liberal, no poder, eleger um novo líder.

Numa carta, Anita Anand disse: “Hoje anuncio que não entrarei na corrida para me tornar a próxima líder do Partido Liberal do Canadá e não procurarei a reeleição como Membro do Parlamento por Oakville. “Continuarei a desempenhar honrosamente as minhas funções como funcionário público até às próximas eleições.” Odisha se torna o 34º estado do país a implementar Ayushman Bharat PM-JAY

A Autoridade Nacional de Saúde (NHA) assinou na segunda-feira um Memorando de Entendimento (MoU) com o governo de Odisha para implementar Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) no estado oriental.

Com este acordo, Odisha tornou-se o último estado a implementar o PMJAY em convergência com o Esquema Gopabandhu Jan Arogya Yojana (GJAY) no coração de Odia. Mais de 2 milhões de devotos fazem mergulho sagrado em Sangam em Makar Sankranti

Mahakumbh 2025: Em Makar Sankranti, mais de dois milhões de devotos participaram do primeiro Amrit Snan de Mahakumbh 2025 em Sangam em Prayagraj. Sadhus de 13 Akharas lideraram o banho sagrado em meio a cantos de Har Har Mahadev. Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath felicitou os devotos na ocasião.

Concerto do Coldplay Mumbai: trem especial e 10 ônibus anunciados para a turnê ‘Music of the Spheres’ Concerto do Coldplay Mumbai: Faltam apenas dois dias para o início da turnê ‘Music of the Spheres’ da banda de rock britânica! Com a estimativa de mais de 70.000 pessoas assistindo ao show, trens especiais e ônibus adicionais foram anunciados para garantir uma viagem tranquila aos fãs.

As viagens do metrô de Bengaluru ficarão caras e as tarifas aumentarão 45%

Os passageiros do metrô em Bengaluru poderão em breve enfrentar um aumento de 45% nas tarifas, aumentando significativamente os custos de viagem em toda a cidade. O último desenvolvimento ocorreu poucos dias depois de o governo de Karnataka ter aumentado as tarifas de ônibus em 15%. O anúncio oficial provavelmente será feito amanhã, 18 de janeiro.