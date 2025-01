Retirada de bilheteria de emergência, dia 7: Filme de Kangana Ranaut vê negócios lentos, mint ESTE valor

Coleta emergencial de bilheteria, dia 7: Em 23 de janeiro, o filme Kangana Ranaut teve um desempenho inferior nas bilheterias após seu lançamento em 17 de janeiro, pois enfrentou vários atrasos devido a problemas de censura. De acordo com o rastreador da indústria Sacnilk.com, Emergency arrecadou cerca de Rs 0,68 crore líquidos na Índia em seu sétimo dia de bilheteria até as 19h.

Depois de um dia quase perdido de bilheteria, no sexto dia, quando mal conseguiu $1 crore, que foi o mesmo que seus ganhos do quinto dia, o filme de Kangana Ranaut rendeu $68 lakhs até as 19h. Com isso, a receita total de bilheteria do filme ficou em $14,08 milhões.