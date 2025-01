Retirada de expiração 2025: Presidente Drugupadi Murmu, Primeiro Ministro Narendra Modi Participe da Grande Cerimônia em Vijay Chowk

A celebração do 76º dia da República foi concluída com um musical brilhante e uma grande cerimônia de retirada do surgimento com o Exército, a Marinha, a Força Aérea e as Forças Armadas Central em Vijay Chowk, em Nova Délhi.

O Presidente DrugUpadi Murmu dirigiu as celebrações no cruzamento icônico perto da colina de Raisina, com o primeiro -ministro Narendra Modi, o vice -presidente Jagdeep Dhankar, o ministro da Defesa, Rajnath Singh, e o presidente do Lok Sabha, Om Birla, participaram.

VÍDEO: PTI