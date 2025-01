Retirada emergencial de bilheteria, dia 5: filme de Kangana Ranaut recupera mais de 20% de seu orçamento em 5 dias, verifique os números

Coleta emergencial nas bilheterias no dia 5: O filme de Kangana Ranaut deixou sua marca nas bilheterias indianas, vencendo $12,47 milhões em cinco dias. O drama político, marcado por problemas de censura e protestos de órgãos sikhs devido à alegada deturpação dos factos, teve a sua estreia muito adiada em 17 de janeiro.

Até agora, recuperou mais de 20% do seu orçamento total.

Orçamento de emergência De acordo com relatos da mídia, a Emergência foi realizada com um orçamento de $60 milhões. Graças ao bom fim de semana de inauguração, recuperou 20,78% do seu custo. No entanto, para atingir o ponto de equilíbrio, o filme de Kangana terá que manter um impulso ascendente.

Coleta emergencial nas bilheterias no dia 5 De acordo com o rastreador da indústria Sacnilk, o estrelado por Kangana Ranaut ganhou uma estimativa $1,07 crore na terça-feira. O lucro total do filme foi de $12,47 crore (India Net) após ganhos significativos no fim de semana.

Este drama político é o maior lançamento em hindi de Kangana Ranaut na era pós-COVID.

A maioria dos cinemas de Ludhiana, Amritsar, Patiala, Jalandhar, Hoshiarpur e Bathinda de Punjab não exibiram o filme.

‘Emergency’ foi lançado nas telonas junto com a direção ‘Azaad’ de Abhishek Kapoor, estrelada pelos estreantes Aaman Devgan, sobrinho de Ajay Devgn e Rasha Thadani, filha de Raveena Tandon. Azaad só conseguiu cunhar $5,84 milhões em 5 dias.

Coleta de bilheteria mundial de emergência De acordo com dados de Sacnilk, a Emergência de Kangana Ranaut venceu $1 crore no exterior, elevando as receitas globais do drama político para $14,5 milhões.

A Emergência de Kangana também não foi publicada em Bangladesh. No entanto, isto tem mais a ver com a relação política entre os países vizinhos do que com o seu conteúdo.

Ocupação da sala cirúrgica de emergência A ocupação total do teatro de emergência foi de 7,09% na terça-feira, 21 de janeiro. O filme recebeu o máximo interesse em Chennai e Bengaluru.

elenco de emergência Também dirigido e produzido por Kangana Ranaut, o filme retrata os meses de Emergência de 1975 e traz o ator no papel da ex-primeira-ministra Indira Gandhi. Emergency também é estrelado por Anupam Kher, Shreyas Talpade, Vishak Nair, Milind Soman e o falecido ator Satish Kaushik.

Fonte