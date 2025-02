Reunião de Badlapur: o Tribunal Superior estende o prazo para a resposta de Maharashtra

O Tribunal Superior de Bombaim concedeu na segunda -feira o governo de Maharashtra para apresentar sua apresentação nas etapas que pretende tomar em relação ao relatório de investigação do magistrado sobre o Reunião de uma violação acusada em Badlapur no ano passado, que disse que os policiais poderiam ter “facilmente lidado com a situação”.

O Banco de Juízes Revati Mohite-Dere e a Dra. Neela Gokhale ouviram uma petição apresentada por Anna Shinde, pai de Akshay Shinde, que foi morto a tiros pela polícia em 23 de setembro de 2024.

Shinde, 24 anos, foi preso em agosto de 2024 por supostamente agredir sexualmente duas meninas menores dentro do banheiro de uma escola em Badlapur, no distrito de Thane. Ele havia trabalhado como varredor na escola e foi preso no meio de um protesto público em massa pela falta de liquidação da polícia.

Em 23 de setembro, Shinde, enquanto transferido da prisão de Taloja em Navi Mumbai para interrogar, foi morto em um tiroteio. A polícia disse que um Shinde agitado levou a arma e atirou mais no inspetor da polícia de Niles Hasist na coxa, após o que foi baleado em defesa automática na faixa policial de alto nível, Sanjay Shinde.

O relatório do magistrado declarou que o Os policiais poderiam ter “facilmente lidado com a situação” Sem recorrer à força e que suas ações não foram justificadas no caso.

Devido a essas observações, a polícia de Shinde e mais pedidos de intervenção apresentados perante o Tribunal Superior. Seus advogados, os defensores de alto nível Ashok Mundargi e Pranav Badheka, argumentaram que eles só queriam uma cópia do relatório do magistrado, já que ele estava contra eles.

O apelo de Shinde disse que “ele deseja contestar o relatório de investigação perante o fórum apropriado e, portanto, para esse objetivo limitado, a presente solicitação de intervenção é apresentada a este Tribunal”. Mais argumentou que quaisquer ordens adversas aprovadas sem ouvir isso causariam grandes danos à sua reputação na sociedade e em sua família. Portanto, ele procurou permissão para intervir na solicitação de escrita de Anna Shinde com o objetivo limitado de obter uma cópia do relatório de consulta.

O banco disse que ele ouviria o assunto na próxima audiência, mas tentou conhecer o promotor adicional Prajakta Shinde: “O que aconteceu com o relatório de investigação do magistrado?” Durante a última audiência, o promotor público Hiten Venegaonkar afirmou que a polícia adotaria as medidas apropriadas de acordo com a lei, levando em consideração as conclusões do magistrado.

No entanto, na segunda -feira, o promotor público adicional disse que, embora o chefe do CID do estado estivesse investigando o assunto, ele não tinha instruções específicas. O banco ordenou que a Venegaonkar estivesse presente na próxima audiência e fizesse uma apresentação sobre o assunto para quinta -feira, 6 de fevereiro.

Enquanto isso, o advogado Amit Katarnaware, aparecendo para Anna Shinde, disse que a pressão foi exercida para expulsá -lo do caso e que ele não pôde entrar em contato com seu cliente para obter sua assinatura para perseguir a questão da compensação, dado que a investigação do magistrado que ele havia mantido a polícia responsável.