Administração 46. O presidente dos EUA, Joe Biden, desacelerou as decisões da entrega de armas na Ucrânia no último ano de seu trabalho como presidente, reportou a Reuters em 3 de fevereiro, que analisou as despesas dos EUA e conversou com mais de 40 autoridades e políticos ucranianos e dos EUA.

Segundo a agência, os principais suprimentos foram adiados devido aos procedimentos do Congresso que não foram auxiliados pela Ucrânia por vários meses no valor de US $ 60 bilhões, bem como por causa do medo dos Estados Unidos que enviam armas enviadas para armas irão levar à escalada da Rússia.

Depois que o Congresso aprovou a distribuição de assistência à Ucrânia, os atrasos no parto continuaram, mostraram a análise da Reuters. Em novembro de 2024, os Estados Unidos haviam colocado apenas metade do custo total da assistência militar, que planejava ser concedida no armazém do Exército dos EUA em um ano. Após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA, o custo médio dos suprimentos aumentou acentuadamente. Ao mesmo tempo, até dezembro, os Estados Unidos receberam apenas 30% dos veículos blindados prometidos.

Representantes do Pentágono e a administração sequestrada de Biden, bem como o Exército Ucraniano, se recusaram a comentar. O Ministério da Defesa da Ucrânia, como no escritório do presidente Vladimir Zelensky, não respondeu ao pedido da Reuters.

A administração de Joe Biden de uma invasão completa à Federação Russa na Ucrânia atribuiu mais de US $ 63 bilhões para ajudar Kiev. Após a vitória de Donald Trump nas eleições de novembro de 2024, a Casa Branca acelerou o envio de assistência militar, temendo que Trump parasse de entregar depois de ter assumido seu dever.

