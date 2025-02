A Rússia pode concordar em usar ativos russos congelados de US $ 300 bilhões para renovar a Ucrânia, mas insistirá que parte do dinheiro seja gasto no território que ele controla. A Reuters relatou em relação a três fontes.

Segundo os interlocutores da agência, essa idéia ainda é preliminar. Não se sabe se foi discutido durante as negociações russas-americanas na Arábia Saudita.

Uma das fontes, familiarizada com as discussões em Moscou, disse que a Rússia pode concordar que dois terços dos fundos congelados irão para a reforma da Ucrânia sob o acordo de paz e o restante para devolver os territórios que ocupavam tropas russas. Dois interlocutores da Reuters notaram que a questão permaneceu importante quais empresas receberiam contratos de recuperação futuros.

O interlocutor da agência, perto de Kumljina, mas não diretamente envolvido nas negociações, disse que a Rússia continuará exigindo o degelo da propriedade como parte do amolecimento gradual das sanções.

Após o início da invasão total da Federação Russa na Ucrânia em 2022, os países ocidentais congelam ativos soberanos da Rússia com mais de US $ 300 bilhões. A maioria dos fundos é armazenada nos depositantes da Europa. Desde o início da guerra, os aliados ocidentais da Ucrânia discutiram a possibilidade de aproveitar fundos russos congelados e enviá -los para a ajuda de Kiev.

Em junho de 2024. Os líderes dos países do G7 concordaram em fornecer à Ucrânia US $ 50 bilhões às custas de ativos russos congelados.

Nos planos ocidentais do Kremlin, retiram a propriedade russa convidado ataque a propriedades estaduais e privadas, bem como ações ilegais.

Por avaliação Para o Banco Mundial, a reforma da Ucrânia precisa de US $ 486 bilhões.

