Reuters: As autoridades americanas reduzirão o número de funcionários da USAID. Havia: 10 mil, ele se tornará – menos de 300

O CEO dos EUA, Donald Trump, se prepara para a implementação de demissões em massa na Agência Internacional de Desenvolvimento dos EUA (USAID).

Dos mais de dez mil funcionários em todo o mundo, apenas 294 pessoas poderão salvar o trabalho, relatado 7 de fevereiro, Reuters, referindo -se a fontes. Segundo os interlocutores da agência, 12 funcionários permanecerão no escritório da agência africana, oito na asiática. As fontes acrescentaram que alguns funcionários já haviam recebido as notificações de liberação.

“Isso é incrível”, disse à Reuters o ex-chefe da USAID (1993-1999), pesquisador sênior do Instituto Watson da Brown University, John Brian Etwood, na Reuters. Segundo ele, a libertação em massa levará à destruição da agência, que ajudou dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo. “Muitas pessoas não sobreviverão”, diz Etwood.

O governo de Trump anunciou em 4 de fevereiro para planejar enviar todos os funcionários da USAIDS de férias, além de retirar milhares de funcionários que trabalham fora dos Estados Unidos. Em uma declaração O lugar A USAID diz que, a partir de 7 de fevereiro, todos os funcionários engajados sairão de férias, com exceção daqueles que são “responsáveis ​​por funções críticas, liderança básica e programas especialmente desenvolvidos”.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos não respondeu à Reuters.

No primeiro dia, Donald Trump congelou ajuda da USAID a países estrangeiros 90 dias para verificar quantos programas de agências se encaixam nos “valores dos EUA” e nos objetivos da política externa dos EUA. O governo Trump acusou falsamente a USAID de financiar a agência “cultivo sem precedentes de papoula e produção de heroína no Afeganistão”, além de pagar refeições pelos militantes do grupo terrorista de Al-Keda. As autoridades dos EUA planejam unir a USAIDS com um Departamento de Estado.

De acordo com o Serviço de Pesquisa dos EUA, mais de 10.000 pessoas em todo o mundo trabalharam na USAID, dois terços deles fora dos Estados Unidos. No exercício financeiro de 2023, mais de 130 países ajudaram a agência, incluindo Ucrânia, Etiópia, Jordânia, República Democrática do Congo, Somália, Iêmen e Afeganistão. Em 2023, a agência distribuiu assistência de mais de US $ 40 bilhões.

Trump congelou a ajuda de mais de 100 países. Isso ameaça para o mundo com um desastre humanitário Milhões de pessoas que estão em uma posição vulnerável sem apoio