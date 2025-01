China e Índia suspenderam a compra de petróleo russo com entrega em março, relatado A agência da Reuters com revendedores liga. Isso aconteceu contra os antecedentes de custos aumentados à carga de navios -tanque, que não se enquadravam sob sanções dos EUA.

Em uma empresa indiana de petróleo e gás Brant Petroleum Corp. relatou a ausência de novas propostas de entrega em março. Eles esperam reduzir a carga em comparação a dezembro e janeiro. A Índia geralmente recebe propostas para fornecer o petróleo russo no meio de cada mês.

Após 10 de janeiro, os Estados Unidos foram inseridos sanções contra a indústria de petróleo e gás e os navios da frota de sombras russos, os custos de frete que não se enquadram no limite aumentou “por vários milhões de dólares”. Isso, portanto, levou ao fato de que o óleo cru russo da APO aumentou de três a cinco dólares por barril em comparação com Mark Ice Brent.

Em 2024, havia 36% das importações de petróleo indianas na Rússia e quase quinto das importações chinesas.

Em 10 de janeiro, o Tesouro dos EUA anunciou o próximo grande pacote de sanções que afetavam o Surgutneftegaz e a Gazprom Neft com suas refinarias de petróleo, bem como 183 navios de sombra russos, que transportam petróleo a um preço de US $ 60 por barril. Segundo analistas, um total de cerca de 10% do navio petroleiro do mundo já caiu sob sanções.

Após a introdução de novas sanções, foi anunciado que pelo menos 65 navios -tanque estavam ancorados da costa da China e da Rússia.