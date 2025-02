Os mísseis balísticos norte -coreanos que lançaram tropas russas na Ucrânia a partir do final de dezembro foram muito mais precisas do que as usadas nos meses anteriores. Sobre isso relatado Reuters em relação a duas fontes ucranianas com alto ranking.

De acordo com um dos interlocutores da agência, o desvio anterior do foguete da RPDC do gol era de um a três quilômetros, agora de 50 a 100 metros. Essa avaliação é baseada no estudo de fragmentos de 20 mísseis lançados nas últimas semanas. Aumentando a precisão do míssil aconteceu “de repente” após meses de lançamento impreciso, observou a fonte.

Aumentar a precisão dos foguetes norte -coreanos pode ser devido ao fato de terem começado a serem equipados com sistemas de navegação aprimorados ou mecanismos de gerenciamento. Uma das fontes observou que a análise forense de detritos não revelou mudanças no design do foguete, mas havia poucos fragmentos para análise.

O Instituto de Estudos Políticos de Assanação em Seul, o Código Penal, também exige informações mais precisas sobre metas, novos componentes para as diretrizes que fornecem a Rússia, além de melhorias com base na experiência que os desenvolvedores norte -coreanos de foguetes durante a guerra russa e decorada.

No final de novembro, a Reuters relatou que a RPDC expande uma de suas principais plantas de produção de armas, que, em particular, foguetes usados ​​pela Rússia na guerra contra a Ucrânia.

