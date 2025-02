A decisão do CEO dos EUA, Donald Trump, de congelar o financiamento do programa de assistência em outros países, influenciou os esforços internacionais para levar a Rússia em justiça para crimes de guerra na Ucrânia. Isso foi relatado pela Reuters em relação a oito fontes, bem como ao documento ucraniano sobre projetos financeiros pelos Estados Unidos.

Segundo a agência, seis projetos do promotor -geral da Ucrânia, cujos funcionários estavam envolvidos em evidências de crimes de guerra na frente, iniciativas contra corrupção e reformas do promotor ucraniano, estavam sob a ameaça de fechar.

Dois projetos foram financiados pela Agência Internacional de Desenvolvimento dos EUA (USAID), três receberam dinheiro do Bureau para combater o transporte internacional de drogas e garantir a lei e a administração, a segunda – diretamente do Departamento de Estado. O financiamento de cinco projetos já está congelado, dizem as fontes da Reuters.

De acordo com o documento ucraniano, o orçamento total dos projetos é de US $ 89 milhões. US $ 47 milhões destinam -se a projetos para trazer a Rússia responsável por crimes de guerra.

Uma das conseqüências do congelamento foi a abolição de quase 40 especialistas da Iniciativa Internacional na Justiça Criminal da Universidade de Georgetown. “Alguns parceiros não têm mais dinheiro para pagar por seus funcionários”, disse um dos Reuters, que está envolvido na atração de especialistas jurídicos externos na Ucrânia. Outra fonte disse que o projeto foi suspenso para ajudar as vítimas de violência sexualizada durante a guerra.

Devido ao congelamento do financiamento, as organizações não governamentais ucranianas também foram feridas. Representantes de duas organizações não -governamentais disseram à Reuters que Frost influenciaria ou já influenciaria seu trabalho na coleta de evidências de vítimas de documentação e dano de guerra. Assim, a União Helsinsky Ucraniana para os Direitos Humanos e outra organização, cujo nome não está listado no artigo, teve que reduzir parcialmente suas atividades.

Desde o início da invasão russa completa de 2022, a Ucrânia investigou mais de 140.000 casos de crimes de guerra, dos quais a Federação Russa foi acusada. Desde o início da luta, a Rússia nega que seu pessoal militar possa cometer esses crimes.

As iniciativas internacionais financeiras fornecem às autoridades ucranianas assistência e supervisão profissional da investigação.

No primeiro dia, Donald Trump congelou ajuda da USAID a países estrangeiros 90 dias para verificar quantos programas de agências se encaixam nos “valores dos EUA” e nos objetivos da política externa dos EUA.

As autoridades dos EUA são relatadas para unir a USAIDS com um Departamento de Estado, além de reduzir o número de funcionários da agências de 10 mil para menos de 300.

Trump congelou a ajuda de mais de 100 países. Isso ameaça para o mundo com um desastre humanitário Milhões de pessoas que estão em uma posição vulnerável sem apoio