A administração de Donald Trump permite a conclusão de um acordo simplificado sobre o acesso aos recursos naturais da Ucrânia. Isso foi relatado pela Reuters, dada duas pessoas para se familiarizarem durante as negociações.

De acordo com os interlocutores da agência, a versão simplificada da transação acelerará a assinatura do contrato e as condições detalhadas serão discutidas mais adiante neste caso.

Essa abordagem permitiria aos Estados Unidos ignorar vários obstáculos legais e materiais e técnicos, e também daria tempo para discutir os detalhes da transação.

Uma das fontes da Reuters disse que a Ucrânia está pronta para concluir uma transação sobre os recursos naturais com o governo de Trump. Outro interlocutor da agência acrescentou que as condições das transações não devem parecer “predatórias”. Segundo eles, Trump é importante que eles possam informar publicamente o povo dos EUA que os Estados Unidos devolvem dinheiro gasto na assistência da Ucrânia.

No início de fevereiro, Trump disse que estava planejando um acordo com as autoridades ucranianas, segundo a qual a assistência militar e financeira dos EUA em Kiev estaria associada ao fornecimento de metais de países raros da Ucrânia aos Estados Unidos. De acordo com o Washington Post, um projeto de acordo com o qual os Estados Unidos receberão metade de todas as reservas minerais da Ucrânia, ele foi transferido para o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, em 12 de fevereiro, apenas quatro horas antes de uma reunião em Kiev com o ministro dos EUA Scott estar. Ao mesmo tempo, Zelensky foi convidado a assinar um contrato imediatamente. O alto funcionário ucraniano disse a repórteres que Kiyiv ficou surpreso com a proporção dos pedidos do governo de Trump. Zelensky se recusou a assinar o contrato.

Telegraph escreveu que o acordo proposto pelo governo de Trump prevê o controle de Washington sobre recursos de mineral e petróleo e gás, portos e outras infraestruturas da Ucrânia. O governo de Trump quer que os Estados Unidos consigam 50% da receita atual que a Ucrânia recebeu dos recursos, bem como 50% dos custos de “todas as novas licenças (por recursos) emitidas por terceiros”.

Guerra Mil oitenta e dois dias. A Ucrânia com os Estados Unidos argumenta sobre uma abordagem dos recursos naturais. Kyiv está “atordoado” com o escopo dos pedidos de Trump e os compara à colonização